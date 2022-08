Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan zieht Bilanz zu seiner Sommertour

Bei seiner Sommertour verschaffte sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (2.v.r.) einen Überblick über die Themen in den Landkreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen. © CSU

Landkreis – Zwei Jahre musste der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan corona-bedingt auf seine Sommertour verzichten. Nun war er wieder unterwegs und zieht Bilanz.

Nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause führte der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan aus Rottach-Egern im Juli wieder seine traditionelle Sommertour im Wahlkreis 223 durch, der die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach umfasst. Bei etwa 50 Terminen besuchte er vor Ort Einrichtungen, Vereine, Unternehmen, Initiativen und Ehrenamtliche.



An Runden Tischen diskutierte Alexander Radwan bei seiner Sommertour über die Situation in Handwerk, Landwirtschaft, Gastronomie, Kultur und Finanzbranche.

Bei Besuchen der Tafel, eines Quartierstreffs oder beim Gespräch mit Integrationshelfern und Ukrainern informierte sich der Bundestagsabgeordnete über soziale Themen.

Besichtigungen von Solarparks und Wasserkraftwerken verschafften Einblicke in die Energieversorgung vor Ort.

Bei Terminen in den Bergen und auf Höfen stand die Erhaltung der Natur und der einzigartigen Kulturlandschaft mitsamt der oberbayerischen Landwirtschaft im Fokus.

In verschiedenen Diskussionsrunden und Vorträgen debattierte Radwan über den Krieg gegen die Ukraine, die Energieversorgung oder die Zukunft Europas.

Bei mehreren Schulbesuchen stellte er sich den kritischen Fragen der Schüler.

Corona bremste Sommertour zwei Jahre aus

Für Radwan war das straffe, knapp dreiwöchige Programm der Sommertour extrem wichtig. „Corona hat es zwei Jahre lang kaum erlaubt, sich persönlich auszutauschen. Mal zwei, drei Wochen konzentriert und vollgepackt im Wahlkreis unterwegs zu sein, war für mich darum gerade in diesem Jahr wahnsinnig gewinnbringend“, resümiert er. „Ich habe viele, ganz konkrete Themen mitgegeben bekommen, die ich in Berlin anpacken werde. Vor allem aber war es wichtig, die atmosphärische Stimmung zu spüren und zu sehen, welche Themen auf lokaler und regionaler Ebene umtreiben. Nur so lässt sich auf Bundesebene sinnvoll an diesen Themen arbeiten.“

Das Programm war bunt und vielfältig. Die Themen glichen sich in Radwans Wahrnehmung jedoch sehr oft. Alle Branchen hätten mit Lieferkettenproblemen und Preissteigerungen zu kämpfen. Vor allem aber suchten alle händeringend nach Personal. Etwa in der Gastronomie seien viele Arbeitskräfte in andere Branchen oder ins Ausland abgewandert. Aber auch der gesteigerte Wert der Work-Life-Balance spiele eine Rolle. „Mir wurde berichtet, dass Arbeitnehmer, die vor der Pandemie eine Vier-Tage-Woche wollten, jetzt eben eine Drei-Tage-Woche wollen. Das spürt man natürlich“, erläutert Radwan seine Erlebnisse.

Kritik an überbordender Bürokratie in BRD

Ein weiteres riesiges Thema, das beinahe alle Gesprächspartner anführten: die Bürokratie. Für Radwan ein Problem, an dem er nach 20 Jahren als Abgeordneter langsam verzweifle. „Wir haben in Deutschland ein Bürokratiemonster erschaffen, das uns jetzt in Krisenzeiten massiv behindert und Fortschritt verlangsamt.“ Ob realitätsferne Förderanträge für Künstler, überbordende Anforderungen für Unternehmer, ausufernde Transparenzvorschriften in der Finanzwirtschaft oder überzogenes Naturschutzrecht.

„Wir müssen endlich aus diesem Dschungel raus und pragmatischer werden“, sagt er. Ein plakatives Beispiel sei leider der Naturschutz: „Wir müssen schleunigst den öffentlichen Verkehr stärken und vor allem erneuerbare Energien fördern und sehen uns dabei aber leider oft mit den Hürden eines über Jahre perfektionierten Naturschutzes konfrontiert.“ Man müsse jetzt endlich bürokratischen Ballast loswerden, Prioritäten setzen und pragmatisch ins Machen kommen, erklärt Radwan. gb