Burggen: Mann stirbt in brennendem Wohnmobil

Von: Sandra Hefft

Die Feuerwehren löschten den Brand schnell. © Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

Burggen – Am Dienstag ist in Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau) ein an der Füssener Straße geparktes Wohnmobil in Brand geraten. Ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen.

Am Dienstag (22. März) wurde der Integrierten Leitstelle um kurz nach 2 Uhr ein Brand an der Füssener Straße in Burggen mitgeteilt. „Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehren ein Wohnmobil im Vollbrand fest“, erklärt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

„Eine sich im Wohnmobil befindliche Person wurde bei dem Brand tödlich verletzt“, erklärt das Präsidium. Der Brand wurde durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren rasch gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus wurde verhindert.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen. „Die weiteren Untersuchungen zur genauen Brandursache sowie zur Identität der verstorbenen Person werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II von der Kripo Weilheim geführt“, heißt es im Bericht. Die Ermittlungen dauern an. she