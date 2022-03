Caritas-Zentrum Miesbach baut Hilfsangebote bei Essstörungen aus

Kann lebensgefährlich werden: Magersucht. © picture alliance/dpa (Archivbild)

Landkreis – Das Caritas-Zentrum Miesbach erweitert sein Angebot bei Krankheiten wie Magersucht, Bulimie sowie Binge-Eating. Sophia Amschler macht es möglich.

Marie will nicht mehr beim allabendlichen Familienessen mit am Tisch sitzen, zieht immer häufiger weite Kleidung an und spricht allgemein nicht mehr viel mit ihren Eltern und Freunden. Aus der Speisekammer verschwinden immer wieder Lebensmittel und manchmal bekommt ihre Mutter mit, wie sich die 16-Jährige nach einer der wenigen Mahlzeiten im Bad einsperrt. Mit der Zeit wird sie immer dünner und schwächer.

So wie Marie sind etwa 6 Prozent von 1.000 Mädchen und Frauen im Laufe ihres Lebens von einer Essstörung betroffen. Auch 2 Prozent von 1.000 Jungen und Männern erhalten die Diagnose.

Professionelle Hilfe nötig

Wenn das Thema Essen plötzlich zum Problem wird, brauchen Betroffene und Angehörige professionelle Hilfe. Das Caritas-Zentrum in Miesbach berät seit vielen Jahren zum Thema Essstörungen und ist anerkannte Behandlungsstelle. Nun soll dieses Angebot ausgebaut und durch neue ambulante Behandlungsmöglichkeiten erweitert werden.

Möglich ist dies vor allem durch Sophia Amschler. Die Psychologin und psychologische Psychotherapeutin ist seit Anfang 2022 im Team der Fachambulanz im Caritas-Zentrum Miesbach und möchte die Bandbreite an ambulanten Angeboten in der Region ausbauen.

Anonym und kostenlos

„Es ist wichtig, dass Betroffene und Angehörige sowie Freunde eine Anlaufstelle und die Möglichkeit für eine Behandlung haben und das völlig anonym und kostenlos“, erklärt die 27-Jährige. Nach vielen Jahren Erfahrung in einer Klinik sowie einer Beratungsstelle in Rosenheim freut sich Amschler auf ihre Aufgabe im Landkreis Miesbach.

Sophia Amschler berät im Caritas-Zentrum Miesbach zum Thema Essstörungen. © Caritas

Besonders wichtig ist laut der Psychologin, dass Betroffene und Angehörige wissen, dass sie unterstützt werden beim Umgang mit der Erkrankung. Deshalb bietet die Beratungsstelle zunächst die Möglichkeit, ein Aufklärungsgespräch zu führen, zu dem Betroffene selbst, aber auch nur hilfesuchende Angehörige kommen können, denn es gelte auch, die Art der Essstörung richtig zu erörtern.

In Pubertät und frühen 20ern

Neben der bekannten Anorexie, also Magersucht, leiden Betroffene zunehmend unter Bulimie, also Ess-/Brechsucht, sowie Binge-Eating, also Essanfällen. Vor allem in der Pubertät, aber auch in den frühen 20ern oder im Erwachsenenalter können Menschen an einer Essstörung erkranken.

Kontakt: Betroffene und Angehörige können sich an das Caritas-Zentrum in Miesbach wenden unter Telefon 08025/280660 sowie per E-Mail an sophia.amschler@caritasmuenchen.de.

Neben der persönlichen Veranlagung und familiären Faktoren sind laut Amschler herausfordernde Lebensumstellungen Auslöser dafür. „Durch Überforderung und Kontrollverlust geraten Betroffene in eine Notlage“, erklärt die 27-Jährige. Auch die extreme Belastung durch die Corona-Pandemie habe bei einigen Patienten eine Essstörung ausgelöst oder verstärkt.

Wöchentliche Gruppentherapie geplant

Ist die richtige Diagnose gestellt, kann die Psychologin gemeinsam mit allen Beteiligten entscheiden, welcher Behandlungsplan sinnvoll ist. Gemeinsam werden Anträge ausgefüllt und Arztgespräche geführt. „Nicht jeder Betroffene einer Essstörung ist gleich ein Fall für die Klinik“, möchte Amschler die Angst vor einer Behandlung minimieren. Oft reiche schon eine Gesprächstherapie aus.

Im Caritas-Zentrum Miesbach soll es neben ambulanten Einzeltherapiesitzungen künftig auch eine wöchentliche Gruppentherapie geben. „Der Austausch in einer Gruppe mit anderen Betroffenen ist wertvoll und kann viele Anregungen geben“, erklärt die Psychologin. Dieses Angebot sei derzeit einzigartig in der Region. Ist der Wunsch nach Veränderung da, könne dies der erste Schritt in die richtige Richtung sein. ksl