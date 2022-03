Landrat nach zwei Jahren Corona im Landkreis Miesbach: „Der Einstieg war schon heftig“

Von: Katja Schlenker

Teilen

Olaf von Löwis kennt das Amt des Landrats nur im Krisenmodus. Kurz vor der Wahl im März 2020 erreichte die Corona-Pandemie auch den Landkreis Miesbach. © LRA

Miesbach – Vor zwei Jahren, am 5. März 2020, wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Miesbach bekannt. Ein Resümee von Landrat Olaf von Löwis.

Am 5. März 2020 wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Miesbach bekannt. Olaf von Löwis befand sich damals noch im Wahlkampf und wurde kurze Zeit später zum Landrat gewählt. Mehr als 23.000 Infektionen hat es seitdem gegeben. 160 Menschen sind bislang an oder mit Covid-19 verstorben. Wie es ihm mit diesem harten Start ins Amt ergangen ist und was er heute anders entscheiden würde, erklärt er im Gespräch mit Das Gelbe Blatt.

Landrat von Löwis, am 5. März 2020 wurde der erste Corona-Fall im Landkreis Miesbach bekannt – also vor genau zwei Jahren. Am 15. März 2020 war Kommunalwahl und zwei Wochen später Stichwahl, woraus Sie als Sieger hervorgegangen sind. Hat das Thema Corona und die Pandemie, die sich da anbahnte, zu diesem Zeitpunkt bereits für Sie eine Rolle gespielt?

Wir befanden uns noch ziemlich in der Wahlkampfphase, als die ersten Meldungen zu Corona kamen, die Fälle bei Webasto damals. Da hatte ich schon das Gefühl, dass das ernster wird. Wahlkampftechnisch hat uns das berührt, weil wir viele Veranstaltungen absagen und dafür digitale Veranstaltungen organisieren mussten. Manchmal kam mir schon der Gedanke: Was, wenn du Landrat wirst. Allerdings hatte ich nicht so viel Sorge, es nicht zu schaffen.

Warum nicht?

Ich war damals als Bürgermeister von Holzkirchen auch Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Miesbach. Mein Vorgänger hat mich als Sprecher der Bürgermeister des Landkreises eingeladen, an den Treffen der Corona-Koordinierungsgruppe teilzunehmen. Dort hatte ich den Eindruck, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes das sehr gut im Griff haben. Mir war es wichtig, die Kommunikation zwischen dem Gesundheitsamt und den Bürgermeistern aufrechtzuerhalten, wie wir mit Corona umgehen. Zum Beispiel war damals schon klar, dass man Kontakte minimieren muss.

Und wie war es dann nach dem Amtsantritt?

Ich war beruhigt, dass nicht gleich vom neuen Landrat erwartet wurde, die Welt zu retten. Außerdem gibt es hier im Amt viele gute Leute, die ich zum Teil vorher schon kannte.

Haben Ihnen ihre Erfahrungen als Bürgermeister von Holzkirchen beim Krisenmanagement geholfen, zum Beispiel nach der Schneekatastrophe im Winter 2018/2019?

Es war hilfreich, weil ich durch das Krisenmanagement damals gelernt habe, wie man so etwas angeht. Zum einen war ich bei der Schneekatastrophe ein Jahr zuvor als Bürgermeistersprecher oft der Einladende zu Treffen, in denen es darum ging, wie man damit umgeht. Zum anderen habe ich dadurch kennengelernt, wie man es angehen sollte, zum Beispiel auch beim Thema Öffentlichkeitsarbeit.

Und wie war es dann als Landrat in der Praxis?

Manchmal muss man eine Entscheidung herbeifragen, Informationen einholen und abwägen. Die Koordination allein ist nicht ausreichend. Es muss auch Stellung bezogen werden. Der Einstieg war schon heftig, aber ich hatte gar keine Zeit, groß darüber nachzudenken. Unruhige Nächte haben mir kurz nach Amtsantritt die Probleme in der Seniorenresidenz Schliersee bereitet. Wir haben alles versucht. Alle involvierten Mitarbeiter und auch ich waren mit Herzblut dabei, das Beste für die Bewohner zu erreichen. Wir haben alles gegeben, mussten aber final feststellen: Es klappt nicht in der Einrichtung.

Wie ist es Ihnen gelungen, da den Überblick zu behalten?

Im Laufe der Wochen wurde das Thema rund um Corona vom Bund her strukturiert. Auch gab es viele überregionale Treffen, unter den Landräten Oberbayerns zum Beispiel, bei denen man sich austauschen konnte. Dabei wurde klar, dass es allen Behörden gleich ergeht. Ich habe mich mit dem Team hier im Landratsamt gut aufgehoben und informiert gefühlt. Außerdem habe ich mir eine Gruppe von zwölf Leuten aus verschiedenen Ämtern zusammengeholt, denen ich bis heute vertraue. Auch denke ich bis heute, dass es wichtig ist, wenn die Fachleute etwas sagen, man den Spielraum der Corona-Regeln variieren sollte, wenn es möglich ist. Im Großen und Ganzen denke ich, sind wir bislang gut durch die Pandemie gekommen.

Gibt es Entscheidungen, die Sie im Nachhinein anders treffen würden?

Ja, die gibt es. Rückwirkend würde ich zum Beispiel sagen, dass wir im Sommer 2020 und 2021 viel stärker hätten begleiten müssen, als die Zahlen runtergingen, aber die Experten bereits angekündigt haben, dass es im Herbst/Winter wieder losgehen wird. Da hätte man wohl eher azyklisch handeln müssen statt dem Infektionsgeschehen hinterherzuhinken. Wir wissen zum Beispiel, dass es hilft, Kontakte zu minimieren. Die hätte man vielleicht in den Sommern 2020 und 2021 beschränken sollen, auch wenn es schwer zu vermitteln gewesen wäre.

Sind Sie für getroffene Entscheidungen angefeindet worden?

Als Bürgermeister habe ich schon immer mal Drohnachrichten bekommen, das aber ganz gut weggesteckt. Als ich im Januar 2021 die Allgemeinverfügung erlassen habe, dass Tagesausflüge in den Landkreis Miesbach untersagt sind, da habe ich viele Nachrichten erhalten. Aber, es ging einfach nicht mehr. Zum einen nahm das ein Maß an, wo die Natur beschädigt wurde, die Leute ihre Notdurft und ihren Müll einfach hinterließen. Zum anderen war unserer Kreiskrankenhaus zusätzlich zu Corona durch viele Wintersport- und Autounfälle belastet. Die Mitarbeiter des Krankenhauses haben sich letztlich an mich gewandt, damit ich etwas unternehme. Ich bereue es auch nicht, dass ich diesen Schritt gegangen bin, auch wenn ich dafür angefeindet wurde.

Wie gehen Sie damit um?

Ich teile diese Nachrichten mittlerweile in zwei Kategorien ein. Die einen sind die, die ich verstehe, wenn eine Familie mir schreibt, dass sie mal raus wollen, zum Beispiel aus Großstädten. Die anderen sind die, die ich nicht verstehe, wenn man mir zum Beispiel schreibt „Wir wissen, wo du wohnst“ oder „Wir kennen deine Familie“. Da wird eine Grenze weit überschritten, weil es auch um meine Familie geht. Das war wirklich schlimm und geht immer noch weiter.

Wie meinen Sie das?

Seit einigen Wochen gehen die Montagsspaziergänger an meinem Haus vorbei. Nun muss man wissen, dass ich in einer Sackgasse wohne, insofern ist das kein Zufall. Dann wird mit Rasseln und Trillerpfeifen skandiert. Das ist schon beängstigend, auch für meine Frau und meine Enkel. Aber es ist auch befremdlich, weil da Privates mit der Arbeit vermengt wird. Am liebsten würde ich den Leuten zurufen, dass sich nichts ändert. Ich bleibe bei meiner Meinung, zum Beispiel auch, was die Impfpflicht angeht.

Ist eine Impfpflicht der richtige Weg aus der Corona-Pandemie?

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wie sie ab Mitte März geplant ist, kann für mich nur der erste Schritt sein, weil ansonsten eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht. Ich bin überzeugt, dass eine allgemeine Impfpflicht die richtige Entscheidung ist. Ich selbst bin dreimal geimpft und hatte immer ein bisschen Nebenwirkungen, halte das aber für zumutbar. Ich habe auch schon selber versucht, Leute vom Impfen zu überzeugen, bin aber zum Teil auf Granit gestoßen. Ich kenne aber auch Leute, die sagen: „Wenn die Impfpflicht kommt, muss ich ja.“ Wenn so ein harter Kern von vielleicht 25 Prozent die Impfung verweigert, muss ich mir etwas überlegen. Für mich ist die Impfpflicht da die Ultima Ratio – vielleicht auch erst mal auf zwei Jahre begrenzt.

Am 20. März soll nun Freedom Day sein, wo fast alle Corona-Maßnahmen fallen. Ist das zu früh?

Ich halte von solchen Tagen nichts. Ich verstehe, dass die Sehnsucht da ist und die Menschen so einen Tag haben wollen, aber am Ende sperren wir am 1. November wieder zu. Man kann nicht versprechen, dass Corona an Tag X vorbei ist.

Was erwarten Sie den Sommer über von der Bundesregierung, damit es keine dritten Corona-Winter gibt?

Wir müssen die Impfpflicht früher einführen, sodass noch Luft ist zwischen dem Impfprozess und dem Winter. Wir müssen auch mehr Vertrauen erzeugen bei den Menschen – sowohl von behördlicher als auch medizinischer Seite. Dieses Wirrwarr an oft widersprüchlichen Aussagen ist nicht gut. Was auch hilfreich wäre den Sommer über, ist, dass nicht alles nachgeholt wird, was versäumt wurde. Wir sollten weiterhin vorsichtig sein, Masken in Innenräumen tragen und die Hygieneregeln beachten, auch wenn die Zahl der Infektionen niedrig ist.

Wie schaffen Sie es, die Mitarbeiter nach zwei Jahren am Limit noch zu motivieren?

Zuhören, Kommunizieren und Vorbild sein, indem der Chef zum Beispiel Maske trägt. Es ist wichtig, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Ich versuche, immer positiv zu bleiben und gute Stimmung zu verbreiten.

Aber hat nicht auch der Chef mal einen schwachen Moment?

Ja, schon, aber es ist wichtig, dass man selbstkritisch ist, aber nicht besserwisserisch auftritt. Das hält einen demütig am Boden.

ksl