Corona im Landkreis Miesbach: 7-Tage-Inzidenz steigt auf Rekordhoch

Von: Katja Schlenker

Auch Genesenennachweise, die vorm Verkürzen der Gültigkeit ausgestellt wurden, erlauben nach rund 90 Tagen keinen Zugang zu 2G-Veranstaltungen mehr. © Peter Kneffel/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Corona-Mutationen wie Omikron sind auch im Landkreis Miesbach aktiv. Aktuelle Infos zu 7-Tage-Inzidenz und Impfung gibt es in unserem News-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:

7-Tage-Inzidenz: 2.005,3; Auslastung der Intensivbetten: 69 Prozent (11 von 16 Betten)

Infektionen seit Beginn der Pandemie: 17.339; Todesfälle: 147

Vollständig Geimpfte: 72.587; Erstgeimpfte: 72.953; Auffrischung: 55.002

Service:

Die Ereignisse im Januar 2022 im Landkreis Miesbach.

So ist die aktuelle Corona-Lage im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Der Landkreis Miesbach hat eine eigene Seite zum Coronavirus eingerichtet.

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert über aktuelle Corona-Regeln.

Update, 13.45 Uhr: Inzidenz steigt

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Miesbach folgt dem überregionalen Trend und steigt weiter an. Am Dienstag (8. Februar) gibt das RKI eine Inzidenz von 2.005,3 an. „Damit liegt diese Messgröße zum ersten Mal über 2.000 und hat sich innerhalb der vergangenen etwa zweieinhalb Wochen verdoppelt“, teilt das Landratsamt Miesbach mit.

Aufgrund der vielen ans Gesundheitsamt gemeldeten Fällen können diese nicht mehr tagesaktuell ans RKI gemeldet werden. „Das heißt, dass die reale Inzidenz noch höher liegt als die angegebene“, erklärt die Behörde. „Positiv getestete Landkreisbürger erhalten so schnell wie möglich einen Serienbrief vom Gesundheitsamt, der als Nachweis beispielsweise für den Arbeitgeber zählt.“ Die meisten Neuinfizierten geben an, bisher einen recht milden Verlauf zu haben.

Die Situation in den Pflegeeinrichtungen sei angespannt: Mindestens 170 Infektionen wurden in den vergangenen gut zwei Wochen bei Mitarbeitern und Bewohnern festgestellt, wobei die ersten Fälle schon wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Sechs der sieben vollstationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis Miesbach kämpfen inzwischen mit zehn bis 68 positiven Mitarbeitern und Bewohnern pro Einrichtung. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle Bewohner bisher einen milden Verlauf.

„Dass die Zahlen in Pflegeeinrichtungen scheinbar so explodieren, ist dem strengen Testregime geschuldet“, erläutert das Landratsamt. „Sobald der erste Bewohner oder Mitarbeiter auch nur die geringsten Krankheitssymptome zeigt und sich die ersten Verdachtsfälle bestätigen, muss das Gesundheitsamt zum Schutz der besonders vulnerablen Bewohner einen Reihentest anordnen.“ Dabei werden dann viele weitere Fälle aufgedeckt, obwohl bisher kein Verdacht bestand, dass sich das Coronavirus in einzelnen Stationen ausgebreitet hätte.

„Das Problem ist dann aber, dass alle positiv Getesteten in Quarantäne müssen“, berichtet die Behörde. „Dann fällt in Pflegeeinrichtungen Personal aus, das selbst in Quarantäne muss, welches jedoch benötigt wird, um die besonders aufwendige Pflege der Bewohner in Quarantäne sicherzustellen.“ Mindestens zwei Pflegeeinrichtungen im Landkreis Miesbach kämpfen deshalb derzeit mit massiven Personalengpässen.

Das Gesundheitsamt sowie die Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) beraten die Einrichtungen zu Fragen der Organisation des Dienstbetriebes und der Planung eines ressourcenschonenden Personaleinsatzes. Für positiv getestetes Pflegepersonal gibt es zudem Ausnahmegenehmigungen. Sie dürfen weiterhin ebenfalls positiv getestete Bewohner pflegen.

Seit vergangener Woche gibt es zudem bayernweit neue Corona-Regeln für Schulen:

Ein positiv getesteter Schüler muss in Quarantäne. Alle weiteren, negativ getesteten Klassenkameraden bleiben in der Klasse und testen sich anschließend fünf Tage täglich.

Im Unterschied zum vorherigen Verfahren wird aber in der Regel nicht mehr die gesamte Klasse vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt, wenn es mehrere Fälle gibt.

Nun haben Schulleiter die Möglichkeit, eine Klasse im Distanzunterricht zu beschulen, wenn sich Fälle häufen.

Das Gesundheitsministerium gibt als Richtwert 50 Prozent der Schüler in Quarantäne an, um für eine Klasse auf Distanzunterricht umzustellen.

Die Entscheidung darüber trifft der Schulleiter in Abstimmung mit der zuständigen Schulaufsichtsbehörde.

In der vergangenen Woche wurden des Weiteren 665 Impfdosen über die Angebote des Impfzentrums verabreicht. Spitzenreiter war mit 145 Dosen der Freitag (4. Februar) im Impfzentrum in Hausham.

Infos zu Öffnungszeiten und dem Fahrplan des Impfbus plus gibt es hier. Biontech ist nunmehr wieder in ausreichender Stückzahl verfügbar und kann somit auch wieder an Impfwillige über 30 verimpft werden.

„Ab Ende Februar soll es in den Impfzentren auch den Impfstoff Novavax geben“, erklärt das Landratsamt. „Die Dosen sollten eigentlich priorisiert an alle Impfwilligen verimpft werden, für die ab 15. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt.“ Wie der Impfstoff angeboten werden wird, nachdem Ministerpräsident Markus Söder am Montag mitteilte, dass diese einrichtungsbezogene Impfpflicht in Bayern ausgesetzt wird, ist noch nicht klar. Sobald weitere Informationen vorliegen, ebenso zum konkreten Startdatum und zur Verfügbarkeit des Produkts, werde man darüber informieren.

Landrat Olaf von Löwis dazu: „Ich halte eine allgemeine Impfpflicht nach wie vor für erforderlich, um der nächsten Welle rechtzeitig entgegenzutreten. Ich hoffe, dass der Bund hierfür zeitnah klare Regeln vorgibt. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist allenfalls ein erster Schritt, der aber unsere Einrichtungen in noch größere personelle Not bringt.“

Update, 8. Februar, 11.55 Uhr: Neue Corona-Regeln

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigt Lockerungen der Corona-Regeln an. Dies wurde am Dienstag wie geplant umgesetzt – und noch einiges mehr. Mehr dazu gibt es hier.

Vorbericht vom 1. Februar:

Wie erwartet, steigt die 7-Tage-Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Miesbach aktuell mit 1.434,4 angibt, weiter deutlich an. „Die reale Inzidenz wäre sogar noch etwas höher, aber das Gesundheitsamt Miesbach schafft es aufgrund der unglaublich hohen Zahl an positiven PCR-Tests wie die meisten anderen Gesundheitsämter in Bayern nicht mehr, alle Fälle tagesaktuell zu melden“, erklärt die Behörde. „Die positiven Fälle sind aber nicht verloren. Sie werden sukzessive über mehrere Tage abgearbeitet.“

Zudem gebe es inzwischen in zahlreichen Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie vielen Kliniken im Landkreis eine Vielzahl an Fällen. Nach aktuellem Kenntnisstand seien die Verläufe der Betroffenen relativ mild. Problematisch sei eher der Personalausfall durch Erkrankungen und Quarantänen. „Genaue Zahlen zu Betroffenen können aufgrund der zahlreichen Fälle nicht mehr angegeben werden“, teilt das Landratsamt mit. „Das Gesundheitsamt muss nun vielmehr alle zur Verfügung stehenden Kräfte auf die Betreuung der Einrichtungen legen.“

Auch an Schulen und Kitas gebe es zahlreiche Fälle: 412 der 1.455 in der vergangenen Woche durch das Gesundheitsamt Miesbach gemeldeten Fälle seien unter 18 Jahren. Das entspricht etwa 28 Prozent aller Fälle und liegt damit minimal über der seit Monaten relativ stabilen Quote von 25 Prozent bei den Unter-18-Jährigen. „Der ganz leichte Anstieg hat nichts zu bedeuten und ist wahrscheinlich eine Momentaufnahme durch das engmaschige Testen in Schulen und Kitas“, resümiert die Behörde. „Das Gesundheitsamt berichtet, dass von fast jeder Schule und Kita im Landkreis fast täglich neue Fälle gemeldet werden.“ Die genaue Angabe von Zahlen sei auch hier nicht mehr möglich.

Das Gesundheitsamt müsse bei diesen hohen Fallzahlen nun noch stärker priorisieren als bisher: Im Fokus stünden Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Kliniken. Der Schutz der vulnerablen Personengruppen habe oberste Priorität. Dort würden nun alle Kräfte des Gesundheitsamts zusammengezogen.

Daher bittet das Gesundheitsamt noch einmal darum: Per Schnell- oder PCR-Test positiv getestete Personen müssen unverzüglich in Quarantäne und alle Kontaktpersonen selbstständig informieren. „Bitte keinesfalls erst auf eine Information durch das Gesundheitsamt warten“, heißt es in einer Mitteilung. Auf der Internetseite des Landratsamts gebe es umfangreiche und leicht verständliche Informationen zu Quarantänedauer et cetera.

PCR-Tests gebe es beim Testzentrum in Miesbach oder beim Hausarzt. Im Zweifelsfall müssten Betroffene warten, bis ein Termin im Testzentrum oder in einer Praxis frei wird. Das Gesundheitsamt beziehungsweise die Corona-Hotline könne keine Termine vermitteln.

„Erfreulicherweise berichten die meisten zuletzt positiv getesteten Personen von einem relativ milden Verlauf, sodass die hohen Fallzahlen sicher ein Grund zur Vorsicht, aber kein Grund zur Panik sind“, erklärt das Landratsamt.

Landrat Olaf von Löwis ruft die Bürger zu Zuversicht auf: „Wir sind noch nicht über den Berg. Bitte bleiben Sie weiterhin vorsichtig und achtsam. Aber ich bin überzeugt, dass wir auch diese Welle gemeinsam überstehen werden, wenn wir zusammenhalten und uns nicht durch einzelne, laute Meinungen auseinandertreiben lassen. Ich bitte Sie: Bleiben Sie zuversichtlich, nutzen Sie eines unserer Impfangebote, lassen Sie sich boostern und denken Sie an die bekannten Hygieneregeln.“

In der vergangenen Woche wurden 1.260 Impfungen durch das Impfzentrum in Hausham verabreicht. In der kommenden Woche reist das mobile Impfteam mit dem Impfbus plus wieder durch den Landkreis und impft, jeweils von 9 bis 13 Uhr, an diesen Standorten:

Dienstag, 8. Februar: Schliersee, Vitalwelt, Perfallstraße 4

Donnerstag, 10. Februar: Rottach-Egern, Seeforum, Nördliche Hauptstraße 35

Samstag, 12. Februar: Holzkirchen, Rathaus, Großer Sitzungssaal

Zudem teilt das Landratsamt Miesbach mit, dass es aktuell nur sehr kurze Wartezeiten bei allen Angeboten des Impfzentrums in Hausham gibt. Dieses hat folgendermaßen geöffnet:

montags, 9 bis 13 und 14 bis 20 Uhr

dienstags, 14 bis 20 Uhr

mittwochs, 9 bis 13 und 14 bis 20 Uhr

donnerstags, 14 bis 20 Uhr

freitags, 9 bis 13 und 14 bis 20 Uhr

samstags, 14 bis 20 Uhr

sonntags, 9 bis 13 und 14 bis 20 Uhr

