Update, 4. April, 9.20 Uhr: NGG zu Corona

Corona: Gesundheitsminister kassiert freiwillige Isolation für Infizierte

Am Wochenende fallen die meisten Corona-Regeln in Bayern weg – darunter die Maskenpflicht in vielen Bereichen. © Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Corona-Mutationen wie Omikron sind auch in Miesbach aktiv. Aktuelle Infos zu 7-Tage-Inzidenz, Impfung und Freedom Day gibt es im News-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:

7-Tage-Inzidenz: 2.679,1; Infektionen seit Beginn der Pandemie: 31.521; Todesfälle: 171

Vollständig Geimpfte: 73.610; Erstgeimpfte: 73.375; Auffrischung: 58.768

Service:

Die Ereignisse im März 2022 im Landkreis Miesbach.

So ist die aktuelle Corona-Lage im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Der Landkreis Miesbach hat eine eigene Seite zum Coronavirus eingerichtet.

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert über aktuelle Corona-Regeln.

Update, 6. April, 9.30 Uhr: Rückzieher bei Quarantäne

Corona-Infizierte sollten ab 1. Mai nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolation. Nach Kritik räumt Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein, in Sachen Quarantäne einen Fehler gemacht zu haben. Mehr dazu in unserem Artikel.

Update, 16.05 Uhr: Freiwillige PCR-Pooltests

Der bayerische Ministerrat hat am Dienstag (5. April) beschlossen, die Kita-Teststrategie bis zum 30. April fortzusetzen. Analog zu den Schulen soll die Testnachweispflicht für Kinder und Beschäftigte dann ab dem 1. Mai enden, da ab diesem Zeitpunkt der Bund bei einer Corona-Infektion nur noch auf eine freiwillige Isolation setzt.

Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf: „Unser oberstes Ziel bleibt eine sichere und verlässliche Kinderbetreuung. Deswegen haben wir nach den Osterferien unser Testkonzept noch einmal um eine Woche verlängert. Danach setzen wir auf die Eigenverantwortung der Eltern, die sich genauso wie das pädagogische Personal wieder mehr Normalität in den Kindertageseinrichtungen wünschen. Die freiwilligen PCR-Pooltests finanzieren wir weiterhin bis zum Ende des Kita-Jahres im August.“

Bis einschließlich 30. April werden die Tests der Kita-Kinder über die bewährte Berechtigungsscheinlösung fortgesetzt. Der Vertrag mit dem bayerischen Apothekerverband wird dafür verlängert.

Update, 14.40 Uhr: Corona im Landkreis

Zum 3. April trat die 16. bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft. Diese ergänzt die im Bundesinfektionsschutzgesetz aufgeführten Corona-Basisschutzmaßnahmen. Außer in Krankenhäusern und Einrichtungen, in denen vulnerable Personen betreut werden, sowie im ÖPNV ist niemand mehr gesetzlich dazu verpflichtet, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Miesbach empfiehlt aus infektiologischer Sicht aber aufgrund der weiterhin hohen Zahl an Neuinfektionen, in Innenräumen eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Landrat Olaf von Löwis appelliert ebenfalls an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger: „Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist bereits über Wochen auf sehr hohem Niveau. Schützen Sie sich und andere. Bitte lassen Sie weiterhin Vorsicht walten, tragen Sie freiwillig Maske und beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln.“

Update, 5. April, 13.40 Uhr: Impfpflicht ab 18?

Nächste Wende um die Corona-Impfpflicht: Pläne für eine Pflicht ab 18 Jahren sind offiziell passé – stattdessen rückt eine anderer Plan in den Fokus. Der Ausgang im Bundestag bleibt offen.

Update, 18.15 Uhr: Quarantäne nur noch freiwillig

Die bundesweite Inzidenz sinkt laut RKI weiter. Bund und Länder lockern die Quarantäne-Regeln für Corona-Infizierte. Alle Infos im News-Ticker.

Update, 11 Uhr: Aufwind für Zahnvorsorge

Es geht aufwärts mit der Bereitschaft zur Zahnvorsorge: Aktuelle Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH zeigen, dass im zweiten Corona-Jahr wieder mehr Menschen in Bayern den Zahnarzt zur Kontrolle aufsuchten als zu Beginn der Pandemie. Demnach stieg die Zahl der Vorsorgewilligen im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 13 Prozent. Das ist das zweitgrößte Plus im Ländervergleich.

„Diese Entwicklung ist sehr erfreulich“, sagt Patric Stamm vom KKH-Serviceteam in Weilheim. Im ersten Halbjahr 2020 hatten nämlich 15,5 Prozent weniger Versicherte im Süden ihren Kontrolltermin beim Zahnarzt wahrgenommen als noch 2019 – vor allem aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Mittlerweile fühlen sich die Menschen wieder sicherer: „In Zahnarztpraxen gelten außerdem generell sehr hohe Hygienestandards, was das Risiko einer Infektion für Patienten stark reduziert.“

Insgesamt suchten im ersten Halbjahr 2021 fast 38 Prozent der KKH-Versicherten in Bayern den Zahnarzt zur Kontrolle auf. Der Bundesdurchschnitt lag bei rund 35 Prozent. Spitzenreiter sind nach wie vor die Sachsen mit mehr als 39 Prozent. Deutliches Schlusslicht sind die Saarländer, denn zwischen Hunsrück und Bliesgau ließen sich im ersten Halbjahr 2021 nur knapp 29 Prozent der Versicherten einen Termin zur Zahnvorsorge geben. Auch bei den Männern gibt es noch Nachholbedarf, denn sowohl in Bayern als auch bundesweit gehen rund ein Viertel mehr Frauen zur Zahnkontrolle als Männer.



Die KKH rät in jedem Fall zu einer regelmäßigen Vorsorgeuntersuchung, denn wenn Zahnprobleme rechtzeitig erkannt werden, verhindert das oft schmerzhafte, langwierige Behandlungen. Sollten diese dennoch nötig sein, können gesetzlich Versicherte mit einem lückenlosen Nachweis im Bonusheft bares Geld sparen.

Update, 4. April, 9.20 Uhr: NGG zu Corona

Gerade sie haben seit mehr als zwei Jahren besonders mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Nun gibt es für die rund 4.600 Köchinnen, Kellner und Hotelangestellten im Landkreis Miesbach gute Nachrichten: Ihre Einkommen steigen ab April in mehreren Stufen um bis zu 27 Prozent. Eine gelernte Kellnerin mit drei Jahren Berufserfahrung kommt damit auf 2.650 Euro im Monat – 173 Euro mehr als bislang. Bis zum Frühjahr 2023 beläuft sich das Plus für Fachkräfte dann auf mehr als 400 Euro, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt.

„Die Pandemie hat das Gastgewerbe immens getroffen und damit auch die Beschäftigten, die große Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit hinnehmen mussten und sich Sorgen um ihren Job gemacht haben. Mit der starken Lohnerhöhung gibt es für sie jetzt endlich wieder eine Perspektive – einen Anreiz, in der Branche weiterzumachen“, sagt Manuel Halbmeier. Der Geschäftsführer der NGG-Region Rosenheim-Oberbayern spricht von einem einmaligen Tarifabschluss, auf den sich die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband Dehoga unter schwierigen Bedingungen geeinigt habe. Nun sei es wichtig, dass das zusätzliche Geld auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankomme. „Vom Barmann bis zur Köchin – jeder sollte die nächste Lohnabrechnung prüfen und sich an die NGG wenden, wenn das Extra-Geld in diesem Monat ausbleibt“, sagt Halbmeier.

Der Tarifvertrag sieht besonders starke Steigerungen für ungelernte Kräfte vor. Der Einstiegsverdienst klettert zum April auf 12 Euro pro Stunde. In genau einem Jahr erhöht sich der unterste Stundenlohn dann auf 12,60 Euro und wird damit deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen, der im Herbst auf 12 Euro steigen soll. Auch der Nachwuchs profitiert: Die Azubi-Vergütungen steigen im August auf 1.000 Euro im ersten, 1.100 Euro im zweiten und 1.200 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Das sind bis zu 26 Prozent mehr als bislang.



„Das kräftige Lohn-Plus macht die Arbeit an Theke und Tresen deutlich attraktiver. Das ist ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel“, betont Halbmeier. Während der Pandemie hätten viele Hotel- und Gastro-Beschäftigte aus dem Landkreis Miesbach die Branche verlassen. Eine attraktivere Bezahlung könne dabei helfen, Fachleute zurückzugewinnen und dringend gesuchtes Personal für die anstehende Frühjahrs- und Sommersaison zu finden.

Update, 15.40 Uhr: Neue Corona-Regeln

Obwohl sich mehr Menschen denn je mit dem Coronavirus infizieren, fallen am Sonntag, 3. April, die meisten Corona-Regeln im Freistaat Bayern – so auch im Landkreis Miesbach.



Was nun kommt, beunruhigt auch Landrat Olaf von Löwis: „Die Corona-Einschränkungen werden gelockert, aber ich appelliere an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger: Die Krankenhäuser sind voll, die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht durch die Decke und trotz Omikron berichten viele über starke Symptome bei einer Infektion. Bitte tragen Sie daher weiterhin freiwillig Maske, weichen Sie wenn möglich auf digitale Kanäle aus, beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln“, teilt er auf der Facebook-Seite des Landkreises Miesbach mit.

Doch was gilt jetzt genau ab Sonntag? Ab dem 3. April gelten sogenannte Basisschutzmaßnahmen, wie die bayerische Staatsregierung informiert. Diese umfassen vier Punkte:



Schutz- und Hygienemaßnahmen wie Abstand, Maske und Hygienekonzepte bleiben weiter empfohlen.

Die FFP2-Maskenpflicht bleibt in medizinischen, Pflege-, Behinderten-, Obdachlosen- und Flüchtlingseinrichtungen sowie im öffentlichen Personennahverkehr bestehen.

Auch die regelmäßigen Corona-Tests in Schulen und Kindertageseinrichtungen bleiben.

Es gibt weiterhin eine Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Justizvollzugsanstalten.

Was zum Beispiel wegfällt, ist die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske beim Einkaufen. Händler können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und ab dann selbstständig entscheiden, ob sie ihre Kunden weiterhin nur mit Maske reinlassen oder auch ohne. Das gilt ebenso in Gastronomie und Hotellerie.

Auch die Beschränkungen für Ungeimpfte fallen. Ab Sonntag werden die 2G- oder 3G-Regeln hinfällig. Die sogenannte Hotspot-Regelung bei einer kritischen Corona-Lage soll zunächst nicht zum Einsatz kommen.

Update, 2. April, 7.15 Uhr: Appell zu Corona

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek weist auf die neuen Corona-Basisschutzmaßnahmen hin, die ab Sonntag, 3. April, zunächst bis zum 30. April gelten. „Bayern setzt um, was uns der Bund als Basisschutzrahmen lässt“, erklärt er. „Die Hotspot-Regelung ist für ein Flächenland wie Bayern nicht umsetzbar. Es fehlen dafür schlichtweg rechtssichere Kriterien.“

Die Verordnung enthalte zu manchen Maßnahmen wie etwa dem allgemeinen Maskentragen in Innenräumen oder dem Erstellen eines Hygienekonzepts nur Empfehlungen. „Rechtlich anordnen können wir dies nicht mehr“, sagt der Minister. „Wir setzen hier auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen.“

Klaus Holetschek appelliert: „Auch wenn wir uns alle nach Normalität sehnen: Dafür ist es noch zu früh. Wir stecken nach wie vor in der Corona-Pandemie. Der Wegfall von Maßnahmen wiegt die Bürger in einer falschen Sicherheit. Neben dem Schutz der vulnerablen Gruppen müssen wir endlich auch die seit zwei Jahren andauernde Höchstlast im Gesundheitssystem reduzieren. Das sind wir den Mitarbeitern in diesem Bereich schuldig, die seit zwei Jahren Übermenschliches leisten. Ich unterstütze hier nachdrücklich den Aufruf der bayerischen Krankenhausgesellschaft, sich und andere Menschen jetzt eigenverantwortlich zu schützen. Deshalb: Halten Sie bitte nach wie vor Abstand, tragen Sie die Maske in allen Innenräumen und nutzen Sie die Impfangebote. Ein vollständiger Impfschutz – inklusive Auffrischungsimpfung – verhindert schwere Krankheitsverläufe am besten und entlastet alle im Gesundheitswesen tätigen Menschen.“

Update, 14.30 Uhr: OPs nur als Ausnahme

Da das Gesundheitssystem durch die Corona-Pandemie weiterhin stark belastet wird, hat die Regierung von Oberbayern 76 Kliniken im Regierungsbezirk dazu verpflichtet, unter medizinischen Aspekten aufschiebbare stationäre Behandlungen weiterhin auszusetzen. Darunter auch das Krankenhaus Agatharied. Die seit November 2021 geltenden und zuletzt bis 2. April befristeten Anordnungen werden für die 57 oberbayerischen Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser als auch für 19 weitere Kliniken, die zuvor Covid-19-Patienten nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten, bis einschließlich 18. April verlängert.

Um stationäre Kapazitäten für die Versorgung aller Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen, bleiben die Anordnungen weiterhin notwendig:

Im Intensivbereich sei bei der Belegung durch Covid-Patienten seit Februar keine Entspannung zu verzeichnen. Die durchschnittliche Auslastung der Intensivbetten liege in Oberbayern aktuell bei 93 Prozent.

Zusätzlich seien im Bereich der Normalpflegebetten die Zahlen der Patienten mit Haupt- oder Nebendiagnose Covid-19 weiterhin deutlich angestiegen. In einzelnen Bereichen führe dies aktuell zu einer Auslastung an vielen Tagen bis zu 96 Prozent.

Erschwerend komme nach wie vor hinzu, dass sich die Personalsituation in den Krankenhäusern weiter zuspitze. Viele Mitarbeiter können krankheitsbedingt, wegen eigener Quarantäne oder betreuungsbedürftiger Angehöriger ihren Dienst nicht ausüben. Der Personalausfall in einzelnen Krankenhäusern betrage aktuell zwischen 20 und 30 Prozent.

Aus diesen Gründen seien nach wie vor in größerem Umfang überregionale Patientensteuerungen erforderlich.

„Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen bleiben von der Anordnung weiterhin nicht berührt“, teilt die Regierung von Oberbayern mit. „Über die medizinische Dringlichkeit entscheiden jeweils die behandelnden Ärzte.“ Sollten aufgrund der Anordnungen bereits geplante Behandlungen abgesagt werden müssen, werden betroffene Patienten von den jeweiligen Krankenhäusern entsprechend informiert.

Update, 12.05 Uhr: Maskenpflicht bleibt

Auch wenn die bisher bestehenden Regeln zum Infektionsschutz am 3. April auslaufen, gilt ab Montag, 4. April, für alle Besucher des Holzkirchner Rathauses weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

„Wir haben uns dafür entschieden, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen: Die Besucher müssen auch weiterhin eine FFP2-Maske tragen, wenn sie ins Rathaus kommen“, sagt Geschäftsleiter Robert Haunschild. „Dies dient dem Schutz der Bürger sowie Mitarbeiter. Wir wollen damit die Handlungsfähigkeit des Hauses sicherstellen und dafür Sorge tragen, dass es nicht zu starken Personalausfällen kommt, sodass wir weiterhin so schnell und kompetent wie bisher für Sie da sein können.“

Vorbericht vom 1. April:

Ab Montag, 4. April, entfällt die Maskenpflicht im Rathaus Bad Wiessee für Besucher sowie Mitarbeiter. „Nachdem wir im Rathaus während der gesamten Pandemie stets einen Weg gefunden haben, ein gutes Miteinander im Rathaus beizubehalten, freue ich mich nun sehr darüber, dass die letzten diesbezüglichen Maßnahmen wegfallen“, erklärt Bürgermeister Robert Kühn. „Die Zeit ist gekommen, den Gesundheitsschutz der Selbstverantwortung der Bürger zu überantworten.“

Und das treffe laut Bürgermeister nicht nur auf Corona an sich zu: „Meiner persönlichen Ansicht nach betrifft dies übrigens auch das Thema Impfen. Ich halte nichts von einer allgemeinen Impfpflicht“, sagt er. „In einer liberalen Demokratie sollte eine Entscheidung darüber selbst gewählt werden dürfen. Dies hilft auch das Vertrauen in den Schutz der Impfung weiter und ohne Druck zu erhöhen.“

