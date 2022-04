Update, 2. April, 7.15 Uhr: Appell zu Corona

Corona im Landkreis Miesbach: Diese Regeln gelten ab Sonntag in Bayern

Von: Katja Schlenker

Am Wochenende fallen die meisten Corona-Regeln in Bayern weg – darunter die Maskenpflicht in vielen Bereichen. © Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Corona-Mutationen wie Omikron sind auch in Miesbach aktiv. Aktuelle Infos zu 7-Tage-Inzidenz, Impfung und Freedom Day gibt es im News-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:

7-Tage-Inzidenz: 2.474,5; Infektionen seit Beginn der Pandemie: 30.361; Todesfälle: 170

Vollständig Geimpfte: 73.569; Erstgeimpfte: 73.349; Auffrischung: 58.381

Update, 15.40 Uhr: Neue Corona-Regeln

Obwohl sich mehr Menschen denn je mit dem Coronavirus infizieren, fallen am Sonntag, 3. April, die meisten Corona-Regeln im Freistaat Bayern – so auch im Landkreis Miesbach.



Was nun kommt, beunruhigt auch Landrat Olaf von Löwis: „Die Corona-Einschränkungen werden gelockert, aber ich appelliere an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger: Die Krankenhäuser sind voll, die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht durch die Decke und trotz Omikron berichten viele über starke Symptome bei einer Infektion. Bitte tragen Sie daher weiterhin freiwillig Maske, weichen Sie wenn möglich auf digitale Kanäle aus, beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln“, teilt er auf der Facebook-Seite des Landkreises Miesbach mit.

Doch was gilt jetzt genau ab Sonntag? Ab dem 3. April gelten sogenannte Basisschutzmaßnahmen, wie die bayerische Staatsregierung informiert. Diese umfassen vier Punkte:



Schutz- und Hygienemaßnahmen wie Abstand, Maske und Hygienekonzepte bleiben weiter empfohlen.

Die FFP2-Maskenpflicht bleibt in medizinischen, Pflege-, Behinderten-, Obdachlosen- und Flüchtlingseinrichtungen sowie im öffentlichen Personennahverkehr bestehen.

Auch die regelmäßigen Corona-Tests in Schulen und Kindertageseinrichtungen bleiben.

Es gibt weiterhin eine Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Justizvollzugsanstalten.

Was zum Beispiel wegfällt, ist die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske beim Einkaufen. Händler können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und ab dann selbstständig entscheiden, ob sie ihre Kunden weiterhin nur mit Maske reinlassen oder auch ohne. Das gilt ebenso in Gastronomie und Hotellerie.

Auch die Beschränkungen für Ungeimpfte fallen. Ab Sonntag werden die 2G- oder 3G-Regeln hinfällig. Die sogenannte Hotspot-Regelung bei einer kritischen Corona-Lage soll zunächst nicht zum Einsatz kommen.

Update, 2. April, 7.15 Uhr: Appell zu Corona

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek weist auf die neuen Corona-Basisschutzmaßnahmen hin, die ab Sonntag, 3. April, zunächst bis zum 30. April gelten. „Bayern setzt um, was uns der Bund als Basisschutzrahmen lässt“, erklärt er. „Die Hotspot-Regelung ist für ein Flächenland wie Bayern nicht umsetzbar. Es fehlen dafür schlichtweg rechtssichere Kriterien.“

Die Verordnung enthalte zu manchen Maßnahmen wie etwa dem allgemeinen Maskentragen in Innenräumen oder dem Erstellen eines Hygienekonzepts nur Empfehlungen. „Rechtlich anordnen können wir dies nicht mehr“, sagt der Minister. „Wir setzen hier auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen.“

Klaus Holetschek appelliert: „Auch wenn wir uns alle nach Normalität sehnen: Dafür ist es noch zu früh. Wir stecken nach wie vor in der Corona-Pandemie. Der Wegfall von Maßnahmen wiegt die Bürger in einer falschen Sicherheit. Neben dem Schutz der vulnerablen Gruppen müssen wir endlich auch die seit zwei Jahren andauernde Höchstlast im Gesundheitssystem reduzieren. Das sind wir den Mitarbeitern in diesem Bereich schuldig, die seit zwei Jahren Übermenschliches leisten. Ich unterstütze hier nachdrücklich den Aufruf der bayerischen Krankenhausgesellschaft, sich und andere Menschen jetzt eigenverantwortlich zu schützen. Deshalb: Halten Sie bitte nach wie vor Abstand, tragen Sie die Maske in allen Innenräumen und nutzen Sie die Impfangebote. Ein vollständiger Impfschutz – inklusive Auffrischungsimpfung – verhindert schwere Krankheitsverläufe am besten und entlastet alle im Gesundheitswesen tätigen Menschen.“

Update, 12.05 Uhr: Maskenpflicht bleibt

Auch wenn die bisher bestehenden Regeln zum Infektionsschutz am 3. April auslaufen, gilt ab Montag, 4. April, für alle Besucher des Holzkirchner Rathauses weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

„Wir haben uns dafür entschieden, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen: Die Besucher müssen auch weiterhin eine FFP2-Maske tragen, wenn sie ins Rathaus kommen“, sagt Geschäftsleiter Robert Haunschild. „Dies dient dem Schutz der Bürger sowie Mitarbeiter. Wir wollen damit die Handlungsfähigkeit des Hauses sicherstellen und dafür Sorge tragen, dass es nicht zu starken Personalausfällen kommt, sodass wir weiterhin so schnell und kompetent wie bisher für Sie da sein können.“

Vorbericht vom 1. April:

Ab Montag, 4. April, entfällt die Maskenpflicht im Rathaus Bad Wiessee für Besucher sowie Mitarbeiter. „Nachdem wir im Rathaus während der gesamten Pandemie stets einen Weg gefunden haben, ein gutes Miteinander im Rathaus beizubehalten, freue ich mich nun sehr darüber, dass die letzten diesbezüglichen Maßnahmen wegfallen“, erklärt Bürgermeister Robert Kühn. „Die Zeit ist gekommen, den Gesundheitsschutz der Selbstverantwortung der Bürger zu überantworten.“

Und das treffe laut Bürgermeister nicht nur auf Corona an sich zu: „Meiner persönlichen Ansicht nach betrifft dies übrigens auch das Thema Impfen. Ich halte nichts von einer allgemeinen Impfpflicht“, sagt er. „In einer liberalen Demokratie sollte eine Entscheidung darüber selbst gewählt werden dürfen. Dies hilft auch das Vertrauen in den Schutz der Impfung weiter und ohne Druck zu erhöhen.“

