Corona im Landkreis Miesbach: Clubs und Diskotheken öffnen wieder

Landkreis – Corona-Mutationen wie Omikron sind auch in Miesbach aktiv. Aktuelle Infos zu 7-Tage-Inzidenz, Impfung und Freedom Day gibt es im News-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:

7-Tage-Inzidenz: 1.727,8; Infektionen seit Beginn der Pandemie: 23.295; Todesfälle: 160

Vollständig Geimpfte: 73.290; Erstgeimpfte: 73.137; Auffrischung: 57.040

Service:

Die Ereignisse im Februar 2022 im Landkreis Miesbach.

So ist die aktuelle Corona-Lage im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Der Landkreis Miesbach hat eine eigene Seite zum Coronavirus eingerichtet.

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert über aktuelle Corona-Regeln.

Update, 4. März, 14 Uhr: Comeback des Nachtlebens

Nach Monaten ohne Perspektive ist nun der Dauer-Lockdown in der bayerischen Nachtgastronomie zu Ende. „Die Wirtschaft im Freistaat begrüßt, dass Clubs und Diskotheken mit 2G plus wieder öffnen dürfen. Die Betreiber haben nun wieder Planungssicherheit und können eigene Umsätze erwirtschaften“, erklärt Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK). „Wir können zugleich verstehen, dass viele Menschen wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine und aus Sorge um den Frieden in Europa nicht in Feierlaune sind.“

Gößl betont, dass die Nachtgastronomie die letzte Branche in Bayern ist, die noch immer komplett geschlossen hatte. „Die Clubs und Diskos gehören zu den Branchen, die die Corona-Einschränkungen am härtesten getroffen haben. Mit einer kurzen Ausnahme im Herbst 2021 waren die Tanzflächen leer und die Umsätze blieben aus.“

Im Rahmen der staatlichen Corona-Wirtschaftshilfen flossen bislang mehrere Millionen Euro an die Betreiber, um die finanziellen Einbußen abzufedern. „Zur bitteren Wahrheit gehört aber: Nicht alle Clubs und Diskotheken in Bayern haben durchgehalten. Einige mussten ihre Geschäftsidee, ihre wirtschaftliche Existenz, aufgeben, weil die Einbußen einfach zu groß waren und es zu lange keine Perspektive gab“, sagt der BIHK-Hauptgeschäftsführer.

Auch wenn das Leben langsam wieder in die Clubs und Diskotheken zurückkehre, appelliert Gößl: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Dank der Impfungen waren Lockerungen samt Wiedereröffnung der Nachtgastronomie möglich, aber wir müssen das Virus weiter ernst nehmen, um unsere Erfolge nicht zu verspielen. Daher braucht es Feiern mit Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme.“

Update, 19.20 Uhr: Neue Corona-Regeln

Ab Freitag gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Die Söder-Regierung gab am Donnerstagabend noch eine Neuigkeit bekannt. Alle News im Ticker.

Update, 12.35 Uhr: Start mit Novavax

Nachdem der Novavax-Impfstoff an die bayerischen Impfzentren ausgeliefert wurde, haben nun die Covid-19-Schutzimpfungen mit dem proteinbasierten Impfstoff begonnen, der zunächst für Beschäftigte vorgesehen ist, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte am Donnerstag anlässlich eines Besuchs im Impfzentrum Freising: „Im Freistaat sind die Impfungen mit Novavax erfolgreich gestartet. Am Mittwoch wurde Novavax an die Impfzentren im Freistaat ausgeliefert – und anschließend folgten die ersten Impfungen.“

Der Minister erläuterte: „Da uns anfangs eine begrenzte Menge an Impfstoff zur Verfügung steht, sind zunächst diejenigen Ungeimpften an der Reihe, für die ab dem 15. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht greift. Dazu zählen Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, bei Rettungsdiensten und in weiteren Einrichtungen, die von der Regel erfasst sind.“

Ein Termin für eine Impfung ist unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116117 möglich. Zudem kann dafür das Buchungssystem des bayerischen Impfportals genutzt werden: Online können dort speziell Termine für eine Novavax-Impfung gebucht werden, sobald sie durch das örtliche Impfzentrum freigeschaltet wurden. Im Freistaat Bayern sind rund 225.000 Dosen Novavax eingetroffen. Für einen vollständigen Schutz werden zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht.

Holetschek unterstrich: „In einem zweiten Schritt wird der Impfstoff allen Impfwilligen zur Verfügung gestellt werden. Noch steht hier kein konkreter Termin fest, aber wir behalten die Nachfrage unter den Beschäftigten der Einrichtungen und den Bürgern im Auge und werden die Impfstrategie entsprechend anpassen.“

Update, 3. März, 8.05 Uhr: Weniger Corona-Infos

„Wir müssen derzeit alle Ressourcen auf die Vorbereitung auf eine größere Anzahl von Ukraine-Geflüchteten konzentrieren“, teilt Sprecherin Sophie-Marie Stadler vom Landratsamt in Miesbach mit. „Daher werden wir ab sofort keine eigenen Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und stattdessen aufs RKI verweisen.“

Dort erhalte man alle Zahlen, die auch die Behörde vor Ort bisher veröffentlicht hat, außer die gemeinde-spezifischen Neuinfektionen. „Wir tun es damit vielen anderen Landkreisen gleich, die schon seit geraumer Zeit keine gemeinde-spezifischen Zahlen mehr veröffentlichen“, erklärt die Sprecherin.

Letztendlich sei dieser Schritt nur konsequent: Die Zahl der Neuinfizierten je Gemeinde sei nicht mehr so aussagekräftig wie zu früheren Zeiten der Pandemie und könne aufgrund der nicht mehr durch die Gesundheitsämter betriebenen Kontaktnachverfolgung auch schwerlich noch interpretiert werden. Die Impfzahlen werden bis auf Weiteres jede Woche ins Corona-Update am Dienstag gepackt.

Update, 14.50 Uhr: Stabile Infektionslage

In Bayern gelten ab Freitag (4. März) neue Corona-Regeln, die wichtige Erleichterungen für Bürger bedeuten. Die entsprechenden Kabinettsbeschlüsse vom Mittwoch hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Nachmittag in München erläutert.

Er sagte: „In der Gastronomie und bei der Beherbergung gilt ab Freitag wieder landesweit die 3G-Regel. Auch Schankwirtschaften können für Geimpfte, Genesene und Getestete wieder öffnen – allerdings zunächst ohne laute Musik und Tanzmöglichkeiten.“

Holetschek ergänzte: „Auch Diskotheken und Clubs können wieder öffnen. Hier haben wir aber ein höheres Infektionsrisiko und brauchen deshalb zusätzliche Schutzmaßnahmen. Es gilt daher die 2G-plus-Regel. Zutritt haben also nur Genesene und Geimpfte, die zusätzlich einen aktuellen Test nachweisen. Das zusätzliche Testnachweiserfordernis entfällt für Personen mit Booster-Status.“

Der Minister fügte hinzu: „Wir ermöglichen zudem bei allen Veranstaltungen und Einrichtungen wieder mehr Zuschauer und Teilnehmer. Hier gilt ab Freitag überall das, was wir für den Bereich der Kultur bereits beschlossen hatten: eine Auslastung von bis zu 75 Prozent bei kapazitätsbeschränkten Stätten. Die bisherige Obergrenze von maximal 25.000 Personen gilt aber weiterhin.“

Er unterstrich: „Zum kommenden Montag heben wir zudem die Maskenpflicht im Schulsport auch in den Innenräumen auf. Für unsere Schüler bedeutet das eine echte Erleichterung, die sie sicherlich herbeigesehnt haben.“

Update, 2. März, 13.55 Uhr: Mehr Zuschauer

„Ab Freitag, 4. März, sind wieder mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen“, teilt Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann mit. Die maximale Personenzahl für Veranstaltungen und Einrichtungen wird auf 75 Prozent der Kapazität erhöht. Die absolute Obergrenze von 25.000 Personen bleibt aber unverändert.

„Mehr Zuschauer bedeuten mehr Atmosphäre und mehr Ansporn für die Sportler“, erklärt Herrmann, der sich auch künftig mit Nachdruck für weitere Erleichterungen beim Sport einsetzen werde, soweit es die Infektionslage zulasse. „Insbesondere für die von Corona gebeutelten Ausrichter von Sportveranstaltungen und unsere Sportvereine ist das eine gute Nachricht, weil sie auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. In kapazitätsbeschränkten Sportstätten können außerdem wieder mehr Sportler gemeinsam Sport treiben.“

Bereits zum 17. Februar hatte die bayerische Staatsregierung weitreichende Erleichterungen im Sportbereich beschlossen. Seitdem dürfen nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch wieder Getestete gemeinsam Sport treiben oder das Fitnessstudio besuchen. Die maximale Zuschauerzahl wurde auf 50 Prozent der Kapazität und maximal 25.000 angehoben. Zudem ersetzte 2G die bisherige 2G-plus-Regel. Zugang zu einer Sportveranstaltung haben seitdem Geimpfte oder Genesene, ohne einen zusätzlichen Testnachweis zu benötigen. Es muss jedoch weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden.

Vorbericht vom 1. März:

Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat in der Debatte über die bundesweite einrichtungsbezogene Impfpflicht ein pragmatisches Umsetzungskonzept vorgelegt. Konkret wird Bayern die Impfpflicht in einem gestuften Verwaltungsverfahren umsetzen.

Dies bedeutet: Die Einrichtungen melden ab dem 16. März zunächst die noch ungeimpften Mitarbeiter und solche, die keinen gültigen Genesenenstatus oder ein ärztliches Attest bezüglich einer medizinischen Kontraindikation vorgelegt haben. Das Gesundheitsamt gibt diesen Personen dann die Möglichkeit, eine Impfberatung wahrzunehmen und die Entscheidung zu überdenken.

Auf das Beratungsangebot folgt eine förmliche Aufforderung zur Vorlage der gesetzlich festgelegten Nachweise beim Gesundheitsamt. Bleibt diese weiterhin aus, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. In letzter Konsequenz – aber nur als Ultima Ratio – kann dann ein Betretungsverbot ausgesprochen werden.



Holetschek betont: „Dabei wird im Einzelfall jeweils auch die Einrichtung angehört werden, um bei der Entscheidung den Aspekt der Versorgungssicherheit angemessen berücksichtigen zu können, denn eine planbare Versorgung von Patienten und Bewohnern von Einrichtungen muss stets gewährleistet bleiben.“

Der Minister ergänzt: „Wir rechnen damit, dass aufgrund dieses gestuften Verfahrens eventuelle Betretungsverbote erst ab dem Sommer ausgesprochen werden können. Klar ist, dass das Verfahren nur für Bestandskräfte greifen wird. Für Neueinstellungen ergibt sich die Pflicht zur Vorlage eines Immunitätsnachweises direkt aus dem Gesetz, sodass diese vor Beginn ihrer Tätigkeit im Gesundheitssektor ab dem 16. März einen entsprechenden Nachweis vorlegen müssen.“

