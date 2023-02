Crachia: Oberbayerisches Garde- und Showtanztreffen in Hausham

Akrobatik auf höchstem Niveau: Über 25 Garden aus ganz Oberbayern stellten am vergangenen Samstag im Alpengasthof „Glück Auf“ in Hausham ihr Können unter Beweis. © Daniela Skodacek

Hausham – Die Crachia Hausham lud am Samstag zu einem besonderen Spektakel ein: Im „Glück Auf“ fand das oberbayerische Garde- und Showtanztreffen statt.

Bezaubernde Kostüme, pulsierende Musik, mitreißende Choreografien und atemberaubende Akrobatik, und all das in einer schier atemberaubenden Abfolge, waren am Samstag (11. Februar) in Hausham zu erleben.

Bevor es in den Faschings-Mega-Endspurt geht, hatte die Faschingsgesellschaft Crachia heuer erstmals die Ehre, das oberbayerische Garde- und Showtanztreffen auszurichten. Aus allen Himmelsrichtungen waren über 25 Garden, meist samt ihren amtierenden Prinzenpaaren, in den Alpengasthof „Glück Auf“ gekommen, um ihre aktuellen Show-Programme zu präsentieren.



So vielfältig wie die Herkunft der Gruppen, Gesellschaften und Gilden – von Fürstenfeldbruck über Traunstein, Starnberg, Neuhausen bis Kirchheim, um nur einige zu nennen – so beeindruckend vielfältig waren auch die gezeigten Show-Ideen, die bis zum Thema Diversität selbst reichten.



Von vormittags halb zehn bis abends nach 21 Uhr konnten die fulminanten Einlagen bei freiem Eintritt bestaunt, beklatscht und bejubelt werden, was sich viele Faschingsfreunde freilich nicht entgehen ließen, und sei es auch nur für eine kurzweilige Stippvisite im „Glück Auf“. Daniela Skodacek