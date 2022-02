Dank an Richtigparker: Nach Corona-Pause wieder Aktion zum Valentinstag

Von: Sandra Hefft

Blumige Grüße für Richtigparker gab es am Valentinstag in Miesbach (v.l.) von Bürgermeister Gerhard Braunmiller, ZVK-Geschäftsführer Michael Braun und Katja Wied. © Hefft

Miesbach/Landkreis – Rosen statt Knöllchen gab es am Valentinstag in Miesbach, Holzkirchen und anderen Kommunen im Landkreis. Die Aktion konnte nach Corona-Pause wieder stattfinden.

Am Valentinstag (Montag, 14. Februar) fanden viele Autofahrer im Landkreis Miesbach Rosen und Dankeskarten an ihren Autos vor. Die blumigen Grüße kamen vom Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ).

„Da ja sonst so viel geschimpft wird, haben wir uns gedacht, wir müssen was tun, das die Leute freut“, sagte KDZ-Geschäftsführer Michael Braun. Daraus ist die Aktion zum Valentinstag entstanden, bei der am Tag der Liebenden am 14. Februar keine Knöllchen für Falschparker, sondern Rosen samt Dankeskärtchen für Richtigparker verteilt werden.

Wer sein Auto dennoch ohne Schein und Scheibe abgestellt hatte, fand im wahrsten Sinne eine Gelbe Karte vor – Konsequenzen gab es keine.



Am Montag gab es die Aktion wieder im Landkreis – wie in Miesbach mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Katja Wied. 120 Rosen gab es in der Kreisstadt zu verteilen. Genauso viele waren es in Holzkirchen, 160 sogar in Tegernsee. Weitere blumige Grüße gingen an Autofahrer in Otterfing, Kreuth und Waakirchen.

KDZ-Geschäftsführer Michael Braun zeigte sich sichtlich glücklich darüber, die Valentinsaktion wieder anbieten zu können. Zwei Jahre lang war sie pandemie-bedingt ausgefallen.

Valentinstagsaktion in Holzkirchen

Unter dem Motto „Rosen für vorbildliche Parker“ startete der Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) am Valentinstag auch in Holzkirchen wieder eine Aktion, bei der Richtigparker mit einer Rose und einer Karte überrascht wurden. Falschparker erhalten statt eines Bußgeldbescheids eine Verwarnkarte mit dem Hinweis, das nächste Mal umsichtiger zu sein. Neben dem Markt Holzkirchen haben weitere 55 Gemeinden an der Aktion teilgenommen.

Mit dieser Geste bedankte sich Bürgermeister Christoph Schmid gemeinsam mit dem Geschäftsleiter des KDZ, Michael Braun, sowie Verkehrsüberwacherin Katja Wied bei Verkehrsteilnehmern dafür, dass sie ihr Auto beispielsweise nicht auf einem Schwerbehindertenparkplatz und ohne gültige Parkscheibe geparkt sowie die Rettungswege freigehalten haben.

Blumen für Richtigparker in Holzkirchen gab es von Verkehrsüberwacherin Katja Wied, Bürgermeister Christoph Schmid (M.) und KDZ-Geschäftsleiter Michael Braun. © Markt Holzkirchen

„Auf alle Richtigparker wartete eine Rose und eine Karte an der Windschutzscheibe. Für Falschparker gab es heute einen freundlichen Hinweis anstelle eines Bußgeldbescheids. Mit unserer Aktion wollen wir Autofahrer für das korrekte Abstellen des Fahrzeugs sensibilisieren“, erklärt Michael Braun, Geschäftsleiter des KDZ.

2022 wurden für die Aktion 4.000 Rosen geordert – zirka 130 davon wurden in Holzkirchen verteilt. she