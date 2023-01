Das Gelbe Blatt verlost 6x2 Karten für das Meisterkonzert im Münchner Herkulessaal

In der beeindruckenden Kulisse des Herkulessaals spielen die Residenzsolisten das Meisterkonzert.

Gewinnspiel für Klassik-Konzert

Von Sabrina Winklmaier schließen

Landkreis – Das Meisterkonzert im Herkulessaal zu Ehren von Mozarts Geburtstag erleben. In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Bavaria Klassik verlost das Gelbe Blatt 6x2 Karten für das Meisterkonzert am Freitag, 27. Januar, um 19.30 Uhr im Herkulessaal in der Münchner Residenz.

Die Münchner Residenz-Solisten, die sich aus Mitgliedern der Münchner Philharmoniker und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zusammensetzen, spielen zum Geburtstag Mozarts Stücke von des Komponisten. Besucher dürfen sich auf die Ouvertüre aus „Don Giovanni“, das Konzert für Violine in A-Dur, das Konzert für Fagott, das Concertone für 2 Violinen und Oboe, die Serenade „Eine kleine Nachtmusik“ und auf die Symhonie Nr. 38 D-Dur „Prager“ freuen.

Der heutige Herkulessaal befindet sich seit 1953 an der Stelle in der Residenz, an der einst der Thronsaal König Ludwigs I. war. Besucher schätzen den Saal vor allem wegen seiner ausgezeichneten Akustik, aber auch für die Folge von Wandteppichen, die die Herkulessage erzählen und dem Saal seinen Namen gibt.

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist bis einschließlich Dienstag, 24. Januar, möglich. Teilnehmen können Sie hier, das Stichwort lautet „Mozart“. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Karten (48 bis 78 Euro) können auch regulär unter www.bavaria-klassik.de erworben werden.