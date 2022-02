Alpenverein gibt Tourentipps für die Faschingszeit

Der Deutsche Alpenverein (DAV) gibt Tourentipps für die Faschingszeit. © DAV/Hug

Landkreis – Die Faschingszeit steht bevor und so mancher hat ein paar Tage frei. Der Deutsche Alpenverein (DAV) gibt Tipps für Touren.

Für die Faschingstage wird zunächst brauchbares, später sogar richtig schönes Wetter vorausgesagt. Viele Menschen werden sich deshalb auf den Weg in die Berge machen. Der Deutsche Alpenverein (DAV) gibt Empfehlungen zum richtigen Verhalten beim Wintersport abseits gesicherter Pisten, blickt auf die Verhältnisse in den Bergen und schlägt passende Tourenziele vor.

Spätestens ab Sonntag (27. Februar) dürfte in den Alpen und den deutschen Mittelgebirgen bestes Wetter herrschen. Die Lawinenlage in den Nordalpen ist mäßig. Auch am Alpenhauptkamm entspannt sich die Lage, heißt es in einer Mitteilung: „Es bestehen also vielfältige Ski- und Schneeschuhtourenmöglichkeiten. Insgesamt darf man für die Faschingszeit von eher günstigen Tourenbedingungen sprechen.“

Details gibt es im DAV-Bergbericht, der immer donnerstags, um 16 Uhr, erscheint und nun vor Fasching nicht nur auf das Wochenende blickt, sondern auch auf die Tage danach. Ebenfalls hilfreich ist der Bericht des Lawinenwarndienstes Bayern.

DAV: Umsicht ist gefragt

„Wer sich im winterlichen Gebirge abseits gesicherter Pisten bewegt, muss sich bewusst sein, wo er sich befindet: In einer Landschaft, die zwar sehr faszinierend ist und unvergleichliche Erlebnisse bietet, aber einige Gefahren birgt, die im Sommer nicht gegeben sind“, erklärt der DAV.

Lawinen seien da nur ein Aspekt von vielen. „Wege liegen unter der Schneedecke verborgen, die Temperaturen sind niedrig, schlechtes Wetter macht die Orientierung sofort sehr schwierig“, erläutert der Alpenverein. Auf Ski- und Schneeschuhtour seien deshalb spezielles Wissen und Können sowie Erfahrung nötig. „Wer diese nicht besitzt, sollte sich unbedingt erfahrenen Winterbergsteigern anschließen“, heißt es weiter. Weitere Infos zum Thema gibt es hier.

Eine gute Möglichkeit zum Einstieg ins Skitourengehen seien Skitouren auf Pisten. Ohne die Gefahren des ungesicherten Geländes ließen sich dort die Aufstiegstechniken erlernen. Die Abfahrt erfolge auch auf der Piste. Wichtig sei allerdings, die Regeln für Skitouren auf Pisten zu beachten.

Naturverträglich und fair unterwegs sein

Viele Menschen hätten mittlerweile die Schönheit der Bergwelt für sich entdeckt. Der Nutzungsdruck auf die Natur sei dadurch gebietsweise erheblich gestiegen. Dennoch sei Bergsport eine sinnvolle und attraktive Betätigung – zumindest dann, wenn sich alle respektvoll und sensibel verhalten.

Dies gelte insbesondere für den Winter, denn dann reagiere die alpine Flora und Fauna besonders empfindlich – vor allem bei Störungen durch Menschen. Gute Tourenplanung, geschickte Tourenauswahl und angemessenes Verhalten im Gelände seien daher wichtig.

„Der hohe Nutzungsdruck wirkt sich nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die Menschen vor Ort aus“, resümiert der DAV. „Staus und überfüllte Parkplätze in den beliebten Bergregionen sorgen für eine angespannte Stimmung.“ Viele Konflikte dürften mit einer freundlichen, toleranten, respektvollen Grundhaltung gegenüber den Mitmenschen leichter lösbar sein oder womöglich gar nicht erst aufkommen. Freundlich sein – hier sind die wichtigsten Infos dazu. ksl