Kinder-Krimi mit Lerneffekt: Ilse Aigner bringt Büchereien im Landkreis Miesbach Isar-Detektive vorbei

Der Demokratie auf der Spur

Von Sandra Hefft schließen

Holzkirchen – In spannenden Geschichten erklären die Isar-Detektive Kindern die Prinzipien der Demokratie. Initiatorin ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die die Bücher persönlich an Büchereien im Landkreis Miesbach aushändigte.

„Mit politischer Bildung kann man nicht früh genug beginnen“, findet Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Doch kindgerecht muss sie sein, in Form einer bunt illustrierten, spannenden Geschichte zum Beispiel. All dies verbinden die „Isar-Detektive“, die Aigner jüngst den Büchereien im Landkreis persönlich vorbeibrachte.



Vier Freunde führen durch den Landtag

Die vier Freunde Elias, Metti, Flo und Balu erleben als die „Isar-Detektive“ in mittlerweile drei Büchern spannende Abenteuer, mit denen jungen Lesern von neun bis zwölf Jahren die Themen Politik und Demokratie auf spielerische Weise näher gebracht werden sollen. So geht es im ersten Band „Falscher Alarm“ um einen Kunstdiebstahl im Bayerischen Landtag, der die Leser durchs Maximilianeum führt. Teil zwei beschäftigt sich mit dem Petitionsrecht und um die Kinderkommission geht es in Band drei. „Demokratie ist kompliziert, es geht um Kompromisse“, sagt die Landtagspräsidentin, die sich wegen „Strömungen gegen die Demokratie“ sorgt.

Vorbild aus Hamburg

Komplett neu ist die Idee nicht, das Vorbild, die Alster-Detektive, kommt aus Hamburg. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt Aigner, die Initiatorin für die Kollegen an der Isar ist. Sie und Autorin Anja Janotta geben einander Stichworte, aus denen die Geschichten entstehen, Illustrator ist Stefan Leuchtenberg. Ein vierter Band ist auch schon geplant. Darin wird es um das Thema „Wahlen“ gehen. Der Veröffentlichungstermin soll aber nicht wie bisher bundesweit am Vorlesetag im November sein, da dieser so nah an der Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober, liege, erklärte Aigner. Deshalb wurde der Tag des Buches am 23. April ausgewählt.



„Es ist toll, dass hier Wissen mit einer Detektivgeschichte vermittelt wird“, findet Holzkirchens Gemeindebücherei-Leiterin Ute Knopp. Dorthin und in den weiteren Büchereien des Landkreises brachte Landtagspräsidentin Ilse Aigner jüngst persönlich die Trilogie vorbei. Schulen, die die Isar-Detektive im Unterricht auf Spurensuche gehen lassen möchten, können beim Bayerischen Landtag einen Klassensatz erhalten. „Im Bereich politische Bildung gibt es für junge Leute wenig, das auch noch so spannend ist“, findet Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid.