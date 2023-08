„Die Landarztpraxis“: Neue Vorabendserie auf Sat.1 / Sendestart im Herbst

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Die Hauptdarsteller der „Landarztpraxis“: (jeweils v.l.) Katharina Hirschberg und Caroline Frier sowie Alexander Koll und Oliver Franck. © Sat.1/Bene Müller

Schliersee – Kameras, Stars und Sternchen am Schliersee. Der private Fernsehsender Sat.1 produziert seine neu Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ vor der malerischen Kulisse von Brecherspitz und Jägerkamp.

Insgesamt 60 Folgen dreht ein Fernsehteam an 80 Drehtagen, teilweise in einem Studio in Köln und am Schliersee. „Die Landarztpraxis“ ist eine neue 45-minütige Vorabendserie. Einen genauen Sendetermin gibt es noch nicht, zum ersten Mal in den deutschen Wohnzimmern zu sehen sein wird die Serie irgendwann im Herbst dieses Jahres.



Landarztpraxis soll neue „Wohlfühlserie“ werden

Die vergangenen zwei Woche war das rund 75-köpfige Team am Schliersee stationiert. Drehort für die „Wohlfühlserie, die vor allem Frauen zwischen 40 und 64 ansprechen soll“, war der Oberleiten-Hof. Erst nach einigen Text- und Stellproben laufen mehrere Kameras mit, um die Szenen zu filmen. Immer wieder sagen die Schauspieler ihren Text auf, um auch von jedem Winkel aufgenommen zu werden. Immer wieder heißt es „Ruhe am Set“, immer wieder werden Haare nochmal gekämmt und die Position eines Schauspielers minimal verändert. Zwischendrin gibt es längere Pausen, da ein Traktor weiter unten vorbeifährt oder der Wind zu stark in den Bäumen rauscht. Alles Normalität bei Außenaufnahmen im Filmgeschäft.



Für den lokalen Glanz sorgt Andreas Greipl vom Schlierseer Bauerntheater. Er spielt in Folge 23 den ansässigen Bauern Ludwig Mooshofer – stilecht in Lederhose. Mooshofer ist in besagter Szene nicht erfreut, dass die Kühe der Nachbarin auf seinem Grundstück sind und verscheucht sie deshalb mit Gewehrschüssen. „Das Gewehr ist schon echt, aber nicht geladen“, kommentiert Greipl augenzwinkernd. Zur „Landarztpraxis“ ist Greipl durch den Schlierseer Theater-Vorstand Florian Rein­thaler gekommen. „Die haben beim Flori angefragt, wer denn gerne bei der Landarztpraxis mitspielen möchte“, erklärt er. Der größte Unterschied zur Bühne im Terofal-Theater: Vergisst man beim Theater seinen Text, muss blitzschnell improvisiert werden. „Das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Erfahrung, hier mitspielen zu dürfen. Alle vom Team sind super nett, die Profi-Schauspieler sehr offen“, resümiert Greipl in einer kurzen Drehpause. Ob er die Bühne am Xaver-Terofal-Platz 1 jetzt hinter sich lassen wird für eine Fernsehkarriere? „Nein, ich bin nicht geboren für den Film, ich bleibe lieber beim Theater.“



In einer Nebenrolle: Andreas Greipl. Normalerweise sieht man den Schlierseer auf der Bühne des Terofal-Theaters. © Sat.1/Bene Müller

Die „Landarztpraxis“ spielt im fiktiven Ort Wiesenkirchen am realen Schliersee. Caroline Frier mimt die Berliner Ärztin Sarah König, die zusammen mit ihrer Teenager-Tochter Leo (Katharina Hirschberg) in der Landarztpraxis von Kollege Fabian Kroiß (gespielt von Oliver Franck) einspringt. Schnell gewinnt König das Vertrauen der Wiesenkirchner und behandelt neben Bauern, Wanderern, Bergsteigern und Urlaubern auch schon mal eine Kuh. Alte Gefühle zu ihrem Arztkollegen Kroiß flammen in Wiesenkirchen wieder auf – doch was wäre eine Vorabendserie ohne etwas Drama? Wiesenkirchner Bergretter Max Raichinger, gespielt von Alexander Koll, verdreht der Ärztin ebenso den Kopf. sw