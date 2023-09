Drei neue Auszubildende für den Forstbetrieb Schliersee

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Neue Generation von Forstwirten: (v.v.l.) Gabriel Häsch, Georg Fuchs und Quirin Kapfhammer mit (h.v.l.) Servicestellenleiter Stefan Welzmüller, Ausbildungsmeister Jakob Eberl und Forstbetriebsleiter Jörg Meyer. © GB

Schliersee – Drei neue Auszubildende sind seit 1. September im Forstbetrieb Schliersee angestellt. Dies ist erst wieder seit vergangenem Jahr möglich.

„Gabriel Häsch, Georg Fuchs und Quirin Kapfhammer werden in den nächsten drei Jahren das nötige Wissen und Handwerkszeug rund um die nachhaltige Waldpflege und -bewirtschaftung für einen stabilen Klimawald von Morgen erlernen“, teilt der Forstbetrieb Schliersee mit.

Schliersee erst seit 2022 wieder Ausbildungsbetrieb

Dass in Schliersee wieder Forstwirte ausgebildet werden, ist erst wieder seit vergangenem Jahr möglich. Nach längerer Pause haben sich die Bayerischen Staatsforsten dazu entschieden, wieder eine Ausbildungsstätte einzurichten. Diese liegt am Dürnbach, unweit des Schliersees im Ortsteil Neuhaus.

Vor allem Forstbetriebsleiter Jörg Meyer freut sich über seine drei Lehrlinge. Schließlich seien viele erfahrene Forstwirte in den vergangenen Jahren und Monaten in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. „Die künftigen Herausforderungen für unsere Wälder – vor allem durch den Klimawandel – sind sehr groß und vielseitig. Deshalb brauchen wir mehr denn je umfassend ausgebildete Forstwirte, die sich auch in Zukunft kompetent und mit Herzblut um den Staatswald kümmern“, erklärt Meyer.

Auch Ausbildungsmeister Jakob Eberl freut sich über die drei Auszubildenden: „Ich kann mir kaum einen schöneren Beruf als Forstwirt, beziehungsweise Holzknecht vorstellen. Ihr werdet ganz viel draußen in der Natur arbeiten und den Wald mitgestalten können.“