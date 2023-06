Entspannungsversuch mit Folgen: Polizei erwischt Schülerin in Miesbach mit Joint

Von: Sandra Hefft

Teilen

Eine Schülerin wurde in Miesbach mit Drogen erwischt. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa/Illustration

Miesbach – In Miesbach wurde am Montagmorgen eine 15-Jährige von der Polizei angetroffen, während sie Marihuana konsumierte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Schülerin ein.

Am Montag (19. Juni) wurde eine 15-Jährige um 7.55 Uhr in Miesbach am Jahnweg von der Polizei angetroffen. Sie war auf dem Weg in die Schule und rauchte dabei einen Joint.

Die Miesbacherin gab an, dass an diesem Tage Exen (kurze, in der Regel unangekündigte Prüfungen, d.Red) in der Schule anstehen würden „und sie so entspannter in die Schule gehen würde“, heißt es im Bericht der Polizei Miesbach.

Gegen die 15-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Besitz von Marihuana eingeleitet.