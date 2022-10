Ehrungen für besonderes Engagement im Landkreis Miesbach

Teilen

Für ihre Verdienste im Ehrenamt ehrte (v.l.) Landrat Olaf von Löwis Maria Anna Bauer (Holzkirchen), Veronika Eisenburg (Bad Wiessee) und Robert Egger (Miesbach). © Landratsamt Miesbach

Miesbach/Landkreis – Für ihr besonderes Engagement für Politik und Gesellschafft haben 30 Bürger des Landkreises Miesbach Ehrungen erhalten.

Lange mussten sich eine Reihe besonders engagierter Landkreisbürger aufgrund der Corona-Pandemie gedulden, doch nun haben sie ihre Auszeichnungen: Landrat Olaf von Löwis hat vor Kurzem im Miesbacher Bräuwirt-Saal zwei Frauen und einem Mann das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt“ und 27 Landkreisbürgern die „Ehrung für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung“ verliehen. Gratuliert haben auch die Gemeinde-Bürgermeister der Geehrten.



Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt

Die Ehrung für Verdienste im Ehrenamt erhalten Bürger, die über viele Jahre besonders sozial engagiert sind. Drei durfte der Landrat die Urkunde und eine kunstvolle Anstecknadel mit bayerischem Wappen verleihen: Die Holzkirchnerin Maria Anna Bauer gestaltet seit 25 Jahren Kaffeenachmittage für die Bewohner der Pflegeeinrichtung Caritas St. Anna Haus, übernimmt Einkaufsdienste für die Bewohner und ist darüber hinaus noch Mesnerin in der hauseigenen Kapelle. Robert Egger aus Miesbach ist ein Urgestein des heutigen SV Miesbach und früheren FC: Seit 1962 bekleidete er verschiedene Positionen und war über 40 Jahre lang Vorstand des Vereins. Die dritte Preisträgerin ist Veronika Eisenburg aus Gmund, die sich seit fast 55 Jahren in der Gemeindebücherei engagiert und seit über 25 Jahren den Museumsdienst übernimmt.

Neben den Preisträgern für soziales Engagement gab es auch 27 Preisträger, die eine Urkunde erhalten haben als Auszeichnung für mindestens drei Perioden, also 18 Jahre, als Gemeinde- oder Kreisrat. Auf jeden einzelnen hielt der Landrat eine kleine Laudatio. Aus der Gruppe stechen drei Männer besonders hervor: Ernst Weidl war 30 Jahre lang Gemeinderat in Weyarn und erhielt dafür zusätzlich zur Urkunde die Medaille in Bronze für besondere Verdienste in der kommunalen Selbstverwaltung. Ebenfalls die Bronzemedaille mit Anstecknadel erhielten der ehemalige Fischbachauer Bürgermeister Josef Lechner und der ehemalige Otterfinger Bürgermeister Jakob Eglseder für ihre langjährige Arbeit als Gemeindeoberhäupter.



Landrat von Löwis dankte den Geehrten ausführlich: „Es erfüllt mich als Landrat mit Stolz, Menschen wie Sie in und für unseren Landkreis engagiert zu wissen. Deshalb möchte ich Ihnen im Namen des Landkreises und auch ganz persönlich meinen Dank für Ihre besonderen Verdienste aussprechen. Ihr Engagement bereichert unsere Gesellschaft, das Miteinander, unsere Zukunft. Unser Landkreis braucht Menschen wie Sie – mit Herz, Verstand und Mut. Vielen Dank für die vielen Jahre Ehrenamt.“ eb

Die geehrten Kommunalpolitiker Benno Eisenburg (Gmund), Josef Sappl (Holzkirchen), Manfred Burger (Miesbach), Josef Lechner (Fischbachau), Martin Bacher (Fischbachau), Ernst Weidl (Weyarn), Hermann Ulbricht (Rottach-Egern), Elisabeth Hartwig (Kreuth), Franz Mader (Miesbach), Lothar Prack (Fischbachau), Florian Widmann (Tegernsee), Fritz Niedermaier (Bad Wiessee), Katharina Schreyer (Fischbachau), Bernhard Kaffl (Fischbachau), Johann Glonner (Waakirchen), Franz Zehendmaier (Kreuth) sowie Isidor Scharmann (Bayrischzell), Leonhard Obermüller (Warngau), Helmut Limbrunner (Bayrischzell), Florian Hagn (Gmund), Herbert Kozemko (Gmund), Jakob Eglseder (Otterfing), Max Klaus (Otterfing), Karl Einwanger (Otterfing), Johann Huber (Gmund), Heinrich Schwabenbauer (Gmund) und Hermann Mair (Waakirchen).