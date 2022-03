Gemeinderat schickt geplanten Supermarkt in Neuhaus in die nächste Runde

Teilen

Hier wurde bereits abgeholzt: Der Baubeginn für den Supermarkt in Neuhaus wird noch heuer erwartet. © Weber

Schliersee – Das Projekt Einkaufsmarkt in Neuhaus entwickelt sich weiter. Einen Bauantrag gibt es bereits. Im Gemeinderat Schliersee ging es nun aber um einen anderen Punkt.

Den Schlierseer Gemeinderäten lag in ihrer jüngsten Sitzung im Saal des Heimatmuseums erneut der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Josefstaler/Dürnbachstraße“ für den Neubau eines Supermarkts mit Wohnungen in Neuhaus vor. Mit einer Gegenstimme schickte das Gremium das Vorhaben in die nächste Runde.



Für Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ist der Supermarkt eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der nächsten Jahre in Neuhaus. Man sehe ja, was passiere, wenn kein Nahversorger im Ort sei, erklärte er: „Die Ortsmitte blutet aus.“ Die Apotheke sei schon weg. „Ich möchte den Supermarkt im Ortszentrum und nicht am Ortsrand“, sagte er und wies erneut darauf hin, was entstehe, wenn sich am Ortsrand ein Supermarkt ansiedle: Meist ein größeres Gewerbegebiet.

Bäume werden in Neuhaus gefällt

„Wer aufmerksam durch Neuhaus fährt, hat gesehen, dass bereits die ersten Bäume entfernt wurden“, berichtete er. Die Baumfällaktion sei laut Bürgermeister mit Vertretern des Landratsamts abgesprochen und notwendig, da jedes Jahr nach dem 1. März keine Bäume mehr gefällt werden dürfen. „Deshalb war es wichtig, dass das jetzt noch passiert“, sagte er.



Es sei aktuell auch der Bauantrag eingegangen, der aber noch nicht geprüft sei. Trotzdem gehe er davon aus, dass man parallel in das Genehmigungsverfahren gehen könne, um keine Zeit zu verlieren. Er wisse, dass die Bürger in Neuhaus ungeduldig seien. „Doch seid versichert, der Baubeginn wird noch heuer sein“, kündigte Franz Schnitzenbaumer an. Ein Bebauungsplan könne nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden, sondern müsse abgearbeitet, Fristen müssten eingehalten werden. „Wir müssen alle Bedenken behandeln, es sind Gutachten zu erstellen und das dauert ein bisschen“, erklärte er.

Abbiegen von B307 heikles Thema

„Der Gemeinderat hat sich bewusst für eine zweimalige Auslegung entschieden“, sagte Geschäftsführer Jörn Alkhofer. Diese zweite Auslegung sei nun beendet. Von Bürgern seien im Verfahren keine Einwände eingegangen. Ein Ergänzungsgutachten über die Abbiegesituation im Bereich der Bundesstraße B307 attestiere, dass die Leistungsfähigkeit ausreiche. Das Staatliche Bauamt Rosenheim bestätige, dass keine Abbiegespur notwendig sei.

Das Bauamt regte jedoch an, eventuell die Dürnbachstraße als eine unechte Einbahnstraße auszuweisen. „Nur die Ausfahrt aus der Dürnbachstraße sperren“, erläuterte Jörn Alkhofer. Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer hingegen möchte erst schauen, wie es in der Praxis läuft. „Wir werden die Situation aufmerksam beobachten und ich freue mich über Rückmeldungen aus der Bevölkerung“, sagte er.

Stellungnahmen von Vivo und anderen

Sibylle Strack-Zimmermann (Grüne) wiederholte ihren Standpunkt, dass die Planungen für sie unmöglich seien. „Ich finde es sehr schade, dass es nicht in einem etwas geringeren Umfang da passiert“, sagte sie. Franz Schnitzenbaumer hielt dagegen: „Das ist wirklich intensiv untersucht worden.“

Weitere Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange wie Vivo-Kommunalunternehmen, Unterer Naturschutzbehörde und Emissionsschutz wurden abgearbeitet. Die Gemeinderäte billigten danach den Entwurf des Bebauungsplans mit einer Gegenstimme. jw