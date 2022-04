Frau (56) springt in Mangfall, um Hund zu retten und gerät selbst in Gefahr

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

Miesbach – Als eine Frau ihren Hund aus der Mangfall nahe Müller am Baum retten wollte, geriet sie selbst in Gefahr. Ein Spaziergänger konnte helfen.

Am Mittwoch (6. April), gegen 17.30 Uhr, war eine 56-Jährige aus Waakirchen mit ihrem Labrador am Mangfallufer in Müller am Baum unterwegs. Als ihr Hund plötzlich in die Mangfall sprang und nicht mehr herauskam, entschied sich die Hundehalterin kurzerhand in das zirka 1,5 Meter tiefe und etwa 8 Grad Celsius kalte Wasser zu steigen, um ihren Hund zu retten. Aufgrund der steilen Uferböschung und des tiefen Wassers schaffte es dann aber auch die Waakirchnerin nicht mehr selbst an Land.

„Zum Glück befand sich ein 66-jähriger Spaziergänger aus Miesbach zu diesem Zeitpunkt unweit der Unglücksstelle und konnte die Hilfeschreie der Frau hören“, teilt die Polizeiinspektion Holzkirchen mit. „Noch während die Dame einen Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd absetzte, kam er ihr zu Hilfe und konnte sie sowie den Hund letztendlich aus dem Wasser ziehen.“

Aufgrund der anfangs unklaren Lage wurden neben Kräften der Polizeiinspektionen Holzkirchen und Miesbach auch die Freiwilligen Feuerwehren Weyarn, Wall und Gotzing sowie Rettungsschwimmer der DLRG und ein Rettungshubschrauber alarmiert.

Die Hundehalterin wurde leicht unterkühlt vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und konnte anschließend von ihrem Ehemann abgeholt werden. Der Retter blieb unverletzt. ksl