Eiselfing: Molotow-Cocktail vor Haus gezündet – Mann in Untersuchungshaft

Von: Sandra Hefft

Teilen

Das Feuer geriet nicht außer Kontrolle, sondern richtete nur geringen Sachschaden an. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eiselfing – Vermutlich nach einem Streit mit einer Frau hat ein 34-Jähriger in Eiselfing (Kreis Rosenheim) am Dienstagabend einen Brandsatz gezündet. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (15. Februar) wurde gegen 21.50 Uhr vor dem Eingangsbereich zur Wohnung einer Frau im Gemeindebereich Eiselfing ein Brandsatz, ein Molotow-Cocktail, gezündet.

„Nur durch glückliche Umstände geriet das Feuer nicht außer Kontrolle, sondern richtete lediglich geringen Sachschaden an“, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Polizei führten noch in der Nacht zur Durchsuchung der Wohnung eines 34-Jährigen im Gemeindebereich Eiselfing. „Dabei wurden Beweismittel sichergestellt, die einen dringenden Tatverdacht begründen. Der Mann wurde deshalb festgenommen“, heißt es im Bericht.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein (Zweigstelle Rosenheim) ermittelt nun das Fachkommissariat K1 der Kripo Rosenheim wegen eines versuchten Tötungsdelikts und versuchter, besonders schwerer Brandstiftung gegen den 34-Jährigen.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

„Nach ersten Erkenntnissen der Kripo dürfte das Motiv für die Tat im Bereich eines Streitgesprächs mit dem späteren Opfer am Nachmittag des Tattages gelegen haben“, erklärt das Präsidium. she