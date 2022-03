Eishockey-Bayernliga: TEV Miesbach spielt 5:2 und 10:2 gegen ESC Kempten

Patrick Asselin (r.) traf zum zwischenzeitlichen 5:1 für Miesbach in Kempten. Am Ende gewann der TEV mit 10:2 und sicherte sich damit den Finaleinzug. © Scholle

Miesbach – Im Halbfinale der Eishockey-Bayernliga hat sich der TEV Miesbach gegen den ESC Kempten durchgesetzt. Nächster Gegner ist der EHC Klostersee.

Die Miesbacher Eishockey-Cracks haben sich schon mal warm geschossen fürs Finale der Bayernliga. Nach einem nicht so klaren Sieg, wie es das 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) vermuten lässt am Freitagabend (18. März) zu Hause, hat die Mannschaft von Michael Baindl am Sonntag (20. März) in Kempten mit einem 10:2 alles klar gemacht. Damit war das Halbfinale bereits nach zwei Spielen der „Best-of-Three“-Serie entschieden. So war es auch in der parallelen Serie: Da setzte sich der EHC Klostersee mit 2:0 und 5:1 gegen die Wild Lions aus Amberg durch.

Damit treffen ab Freitag (25. März, 20 Uhr) die beiden über die gesamte Bayernliga-Saison stärksten Mannschaften auch im Finale aufeinander. Der TEV präsentiert sich dafür in starker Form. Allerdings hatte Baindls Team zunächst einige Mühe mit den Sharks aus Kempten.

Sharks wollen Entscheidungsspiel erzwingen

Eineinhalb Minuten vor Spielende lag der TEV nur mit 3:2 in Führung. Kemptens Trainer Carsten Gosdeck musste volles Risiko gehen, nahm seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und wurde bestraft. Stefano Rizzo und Stephan Stiebinger machten mit zwei Empty-Net-Goals einen auf der Anzeigetafel deutlichen Sieg perfekt. Er war auch verdient. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel, auch wenn Kempten gut dagegen hielt.

Zu Hause wollten die Sharks natürlich ein Entscheidungsspiel erzwingen und starteten offensiv. Sie gingen in der 6. Minute auch in Führung. Doch danach kippte das Spiel. Zwischen der 10. und der 12. Minute trafen die Gäste aus Miesbach viermal. Zuvor hatten die Kemptener auch noch ihren Spielmacher nach einem harten, aber für die Schiedsrichter nicht ahndungswürdigen Check verloren. Patrick Asselin baute die Miesbacher Führung schließlich noch vor dem Drittelende auf 5:1 aus.

Nächster Gegner: EHC Klostersee

Im zweiten Spielabschnitt legten Matthias Bergmann (31.) und Bohumil Slavicek (33.) zwei weitere Treffer nach, ehe den Gastgebern nach 35 Spielminuten – in Überzahl – ein zweites Tor gelang. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt natürlich längst entschieden. Der Miesbacher Sieg war nicht mehr in Gefahr. Nach dem letzten Pausentee spielte der TEV die Partie souverän zu Ende und legte noch drei Tore zum 10:2-Endstand nach.



Damit haben Slavicek und Co. ein Entscheidungsspiel vermieden und konnten sich wie ihre Finalgegner zwei Tage mehr erholen und vorbereiten. Mit dem EHC Klostersee wartet nun eine enorm starke Mannschaft. In der Aufstiegsrunde gab es für den TEV Miesbach einen 2:1-Sieg und eine Niederlage nach Penaltyschießen. ft