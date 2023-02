Eishockey Bayernliga: TEV Miesbach untermauert mit Sieg Spitzenposition

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Viel los vor dem Pegnitzer Tor: Der TEV hat zum Abschluss der Bayernliga-Vorrunde einen souveränen 8:0-Heimsieg gefeiert. © Christian Scholle

Miesbach – Der TEV Miesbach ist als Tabellenführer in die Meisterrunde der Eishockey Bayernliga eingezogen. Am Freitag (3. Februar) geht‘s gegen Peißenberg.

Der TEV Miesbach war schon vor dem Abschlussspieltag der Vorrunde als Spitzenreiter der Bayernliga festgestanden. Als dann am Freitag (27. Januar) der EV Pegnitz zum Gastspiel antrat, präsentierten sich die Miesbacher dennoch konzentriert. Mit 8:0 fegten sie den Tabellenvorletzten vom Eis und haben damit kräftig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben getankt.

Das Spiel am Freitag hatte auch für den EV Pegnitz keine Bedeutung mehr, da für beide Mannschaften die Platzierung bereits feststand. Die Gäste, die in der Hinrunde den TEV noch mit 3:1 besiegt hatten, reisten ersatzgeschwächt an. Auf Seiten des TEV verhalf Trainer Michael Baindl seinem jungen Torwart Felix Mühldorfer zum Bayernliga-Debüt. Er sollte seine Chance bekommen und nutzte sie. Mit einer souveränen Leistung hielt Mühldorfer seinen Kasten sauber.



Dass hinten die Null stand, lag aber auch daran, dass die gesamte Mannschaft von Anfang an Pegnitz unter Druck setzte und keine Nachlässigkeiten zeigte. Es dauerte aber bis Mitte des ersten Abschnitts, bis Gästetorhüter Maximilian Schmidt zum ersten Mal überwunden war. Felix Feuerreiter platzierte die Scheibe aus sehr spitzem Winkel zum 1:0 im Tor der Pegnitzer. Nur wenige Sekunden später startete Matthias Bergmann ein sehenswertes Solo, umkurvte Schmidt und netzte zum 2:0 ein (12.).



Im zweiten Drittel war noch keine Minute gespielt, da erhöhte Felix Feuerreiter nach schönem Pass von Maximilian Meineke auf 3:0. Patrick Asselin staubte im ersten Powerplay des Abends zum 4:0 (25.) ab, ehe er rund zehn Minuten später das 5:0 von Stefano Rizzo mit einem Querpass auflegte.

Den Schlusspunkt des zweiten Drittels setzte bei einer Vier-gegen-Vier-Situation Nick Endress mit dem 6:0. Stefan Mechel per trockenem Handgelenkschuss ins Kreuzeck (45.) und Rizzo (57.) in Überzahl sorgten für den Endstand in dem sonst an Höhepunkten armen Schlussabschnitt. Lediglich ganz am Ende hätte es beinah doch noch im Kasten der Gastgeber eingeschlagen. Miesbach musste eine doppelte Unterzahl überstehen, Kapitän Johannes Bacher blockte kurz vor Ende noch einen Schuss auf der Linie.

So blieb es dann aber bei dem deutlichen Heimsieg, der dem TEV nochmal Selbstbewusstsein für die Zwischenrunde geben sollte. Hier trifft Miesbach in Gruppe A auf den EHC Königsbrunn, den TSV Peißenberg und den ESC Kempten. ft