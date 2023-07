Auf dem Weg zu „Elbach feiert“: Unfall mit sechs Verletzen – 50.000 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Sechs Menschen wurden am Freitag bei Unfällen in Fischbachau verletzt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Fischbachau – Am Freitag kam es auf der Leitzachtalstraße in Fischbachau im Zuge eines Fests zu einer Serie von Unfällen. Sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Am Freitag kam es kurz nach 18 Uhr in Fischbachau auf der Leitzachtalstraße zu einem Unfall mit Folgen: Vier jungen Burschen aus Kufstein waren in einem Auto in Richtung Hundham unterwegs. „Sie wollten zum Fest ,Elbach feiert‘ und bremsten auf der Hauptstraße ab, um nach links zum Festgelände abzubiegen“, erklärt die Polizei.

Hinter dem Wagen fuhr ein 55-jähriger Tölzer. Dieser übersah das Abbremsen des vor ihm fahrenden Wagens zu spät und fuhr auf.

Zweiter Unfall „so heftig, dass sich die Fahrzeuge ineinander verkeilten“

Unmittelbar nach diesem Unfall fuhr ein 59-jähriger Fischbachauer in die Unfallstelle. „Das Auffahren war so heftig, dass sich die Fahrzeuge ineinander verkeilten“, heißt es im Bericht.

Sechs Menschen verletzt

Die Männer aus Kufstein blieben unverletzt. Der Beifahrer des Tölzers, ein 23-jähriger aus Bad Tölz, wurde leicht verletzt. Der 55-Jährige selbst wurde hinter dem Lenkrad eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Murnau geflogen. Der Fischbachauer und dessen 57-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro, meldet die Polizei. Die Staatsstraße war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Feuerwehren Hundham, Fischbachau, Elbach und Wörnsmühl waren mit mehr als 20 Einsatzkräften vor Ort.