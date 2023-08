Elbach: Ein kurzer Rückblick auf den Gauheimatabend

Von: Sabrina Winklmaier

Zeigten ihr Können: Der Gastgeberverein Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach. © GB

Elbach – Das Gaufest in Elbach ist zwar schon zwei Wochen her, wer aber mit den Gedanken immer noch im Bierzelt, zwischen den Trachtlern und Musikanten ist, der bekommt hier nochmal einen kurzen Rückblick. Das diesjährige Gaufest fand in Elbach im Leitzachtal im Rahmen der Festwoche „Elbach feiert“ statt.

4000 Quadratmeter groß war das Zelt, dass die Freiwillige Feuerwehr und der Trachtenverein Elbach aufgestellt haben. Fünf Kilometer Stromkabel sind verlegt worden, damit unter anderem 500 Glühbirnen durchgehend leuchten. Highlights für den Trachtenverein Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach waren der Festsonntag mit über 5000 Trachtlern aus dem Oberlandler Gauverband. Am Tag zuvor, Samstag, 29. Juli, ließen es die Elbacher Trachtler eher gemütlich mit dem Gauheimatabend angehen.

Eingeleitet wurde der Abend um 18 Uhr mit einem Totengedenken in der Kirche St. Andreas in Elbach mit Kranzniederlegung. Im Zelt eröffneten die Weisenbläser und Elbacher Trachtenvorstand Florian Gschwendtner. Musikalisch stimmten die Kinder des Trachtenvereins mit einem Lied auf den kurzweiligen Abend ein. Durch den gesamten Abend führte BR-Moderator Andreas Estner in bekannt humorvoller Weise.

„Voller Freid“ waren die drei Schwestern des Fischbachauer Dreigsangs beim Gauheimatabend. © GB

Weitere Einlagen kamen von den Kinder-, Jugend- und Aktiven Plattlergruppe, dem Fischbachauer Dreigsang, der Astl Musi und der Musikkapelle Elbach. Ebenso zeigten die Hundhamer Goaßlschnalzer ihr Können, die Theatergruppe begeisterte die Zuschauer mehrmals mit kurzen Einlagen.

„Ein rundum gelungener und gut besuchter Heimatabend, der eine würdige Einstimmung für das Gaufest war“, teilt der Oberlandler Gauverband mit. Ob die gute Stimmung wortwörtlich in den Festsonntag hinübergeschwappt war, ist nicht ganz zu klären. Die vielen Trachtler ließen sich ihre Fröhlichkeit und ihr Lächeln trotz der vielen Regenschauer am Festsonntag nämlich nicht nehmen.

Trotz Regenwetter am Gaufestsonntag marschierte der rund sieben Kilometer lange Festzug von Elbach nach Fischbachau und wieder zurück, wie hier die Trachtler der Schlierachtaler Stamm Hausham. © Sabrina Winklmaier

Ein weiteres Highlight in der Elbacher Festwoche war das Format „Bavarian Ninja“ am Mittwoch, 26. Juli. Mehrere Tausend Zuschauer jubelten mit ihren Favouriten um die Wette, gewonnen hat nach einer Schiedsrichterentscheidung Simon Kuchelmeier vom Trachtenverein Parsberg.