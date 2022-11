Das ist das Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Crachia Hausham

Teilen

Das Kinderprinzenpaar Max I. und Hannah I. flankiert Anton II. und Sophie II., die als Prinzenpaar der Crachia den Haushamer Hofstaat in der kommenden Faschingssaison anführen werden. © Helmut Hacker

Hausham – Elferratssitzung der Crachia: Nach zweieinhalb Jahren ist das Geheimnis gelüftet

Nach zwei Jahren Zwangspause und Durststrecke hat die Crachia Hausham vergangenes Wochenende mit zwei mitreißenden und viel bejubelten Veranstaltungen die Elferratssitzung in ihrer 61. Ausgabe gefeiert und die Faschingssaison eingeläutet. Dabei wurde im Festsaal des Alpengasthofs Glück Auf auch das wohl seit zweieinhalb Jahre bestgehütete Geheimnis gelüftet und das diesjährige Prinzenpaar Sophie II. und Anton II. vorgestellt.

Vom Auftakt zog Thomas Pappert, der die Elferratssitzungen als Medienmanager begleitet, dann auch ein durchweg positives Resümee: „Es war ein grandioses Gefühl, endlich wieder vor einem vollen Saal auf der Bühne zu stehen.“ Nach der Eröffnung durch den Fanfarenzug und der Vorstellung des Prinzenpaars ging es dann auch nahtlos in ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Showprogramm über, bei dem ein Highlight das nächste jagte. Angefangen von mitreißenden Tänzen und akrobatischen Hebefiguren der Garden über Sketche und Einlagen der einzelnen Gruppen bis hin zu Mitmachaktionen fürs Publikum sorgte die Crachia Hausham für beste Stimmung in dem an beiden Tagen ausverkauften Saal.

„Endlich geht‘s los und das Versteckspiel hat ein Ende“

Dass dabei auch die Lacher und der Spaß nicht zu kurz kamen, bewies ein Blick in das Publikum mit vielen fröhlichen und lachenden Gesichtern. „Endlich geht‘s los und das Versteckspiel hat ein Ende“, freuten sich auch der Schlierseer Zimmerer Anton Stögmeier (31) und Sophie Berger aus Bad Wiessee. Erfahrung hat die 31-jährige Erzieherin bei der Crachia Hausham schon als Gardemaus gesammelt, inzwischen ist sie selbst als Trainerin aktiv. Stögmeier ist bei der Faschingsgesellschaft seit mehreren Jahren im Organisationsteam des Faschingszuges, der in dieser Saison nur ein Auftritt des Prinzenpaars von insgesamt rund 70 sein wird. Mit den beiden wurde auch das Kinderprinzenpaar Hannah I. (Hannah Floßmann) und Max I. (Max Arndt) vorgestellt.

Zweimal noch hebt sich der Vorhang für die 61. Elferratssitzung am kommenden Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr, im Saal des Alpengasthofs „Glück Auf“. Wie Pappert sagte, sind noch Eintrittskarten erhältlich. Zu haben sind sie per E-Mail an kartenvorverkauf@crachia.de sowie bei der Allianz-Agentur Czernik (Telefon 08026/5047). hac