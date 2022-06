Endometriose: Krankenhaus Agatharied und Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz kooperieren

Viele Betroffene der Unterleibserkrankung Endometriose leiden unter starken Symptomen und damit verbundenen Einschränkungen im Alltag. © Annette Riedl/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Das Krankenhaus Agatharied und die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz arbeiten nun verstärkt zusammen. Thema diesmal ist Endometriose.

Das Krankenhaus Agatharied und die Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz bauen ihre medizinische Zusammenarbeit aus. Im Rahmen des Endometriosezentrums werden gynäkologisch-urologische Patienten landkreis-, klinik- und trägerübergreifend gemeinsam von den Teams der Gynäkologie des Krankenhauses Agatharied um Chefarzt Stefan Rimbach und der Abteilung für Urologie der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz um Chefarzt Roman Ganzer operiert und versorgt. Zum Einsatz kommt dabei auch das Da-Vinci-OP-Robotersystem der Stadtklinik Bad Tölz.

Endometriose ist eine gutartige, aber oft chronische Erkrankung bei Frauen. Es bildet sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter, vor allem im Unterleib. „Das führt zu Menstruationsbeschwerden sowie Rückenschmerzen während oder nach der Periode sowie zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr“, erklärt Stefan Rimbach, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Agatharied sowie Leiter des dortigen Endometriosezentrum.

Endometriose: Zahlreiche Frauen betroffen

Im Extremfall können Zysten an den Eierstöcken entstehen. Betroffen sind etwa 5 bis 15 Prozent aller Frauen. Meistens tritt Endometriose erst in der Pubertät auf. Bestehen kann die Erkrankung bis zu den Wechseljahren, in seltenen Fällen auch länger.

Das Endometriosezentrum besteht bereits seit März 2020 und wurde durch die Stiftung Endometriose-Forschung, die europäische Endometriose-Liga und die Endometriose-Vereinigung Deutschland mit einem gemeinsamen Zertifikat für die hohe Versorgungsqualität ausgezeichnet. Die Urologie der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz ist seither Kooperationspartner. Bringt eine konservative Therapie nicht den gewünschten Erfolg, kann eine Operation Abhilfe schaffen. Ziel einer Operation ist, auffindbare Endometrioseherde zu entfernen oder zu veröden.

OP-Robotersystem „Da Vinci“ im Einsatz

Bei tief-infiltrierender Endometriose mit Beteiligung der ableitenden Harnwege erfolgen interdisziplinär gynäkologisch-urologische Operationen gemeinsam mit dem Team der Urologie der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz unter Leitung von Chefarzt Roman Ganzer. Dort wird die gesamte Bandbreite des urologischen Behandlungsspektrums abgedeckt.

Seit Juli 2017 ist das OP-Robotersystem „Da Vinci“ in der Urologie in Bad Tölz im Einsatz und ein großer Erfolg für Patienten. Mehr als 900 Operationen wurden in Bad Tölz mit dem Roboter bereits durchgeführt. Mit dem „Da Vinci X“-Operationssystem hat die Klinik nun die nächste Generation des OP-Roboters erhalten. Mit zahlreichen Vorteilen für die behandelnden Ärzte und die Patienten, so auch für Endometriose-Patientinnen mit Beteiligung der ableitenden Harnwege.

Teamarbeit in Agatharied und Bad Tölz

In vielen Fällen erfolgen Operationen in Agatharied durch interdisziplinäre Zusammenarbeit von Gynäkologen und Urologen. In manchen Situationen ist jedoch neben dem Endometrioseeingriff ein weiterer Eingriff notwendig, um die ableitenden Harnwege wiederherzustellen, wobei der Da-Vinci-Roboter Vorteile bietet.

Normalerweise wären dafür zwei verschiedene Eingriffe nötig, die in vielen anderen Kliniken offen durchgeführt werden. Durch die Teamarbeit der Chefärzte Stefan Rimbach und Roman Ganzer werden die Endometrioseherde der Patientinnen im Rahmen einer gemeinsamen OP mit dem Da-Vinci-Roboter minimalinvasiv entfernt und im Anschluss der Harnleiter neu in die Blase eingepflanzt.

Im Rahmen des Endometriosezentrums werden Patienten gemeinsam von den Teams der Gynäkologie des Krankenhauses Agatharied um Chefarzt Stefan Rimbach (r.) und der Urologie der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz um Chefarzt Roman Ganzer (l.) versorgt. © GB

In den vergangenen Jahren haben bereits zahlreiche Endometriose-Patientinnen von der klinik- und landkreisübergreifenden Kooperation zwischen dem Krankenhaus Agatharied und der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz profitiert. „Unsere Zusammenarbeit hat sich bewährt“, sagt Stefan Rimbach. „Die Patienten sind anschließend schneller wieder fit und benötigen weniger Schmerzmittel.“ Die Versorgung von Endometriose-Patientinnen sei nur ein Beispiel des erfolgreichen klinik- und trägerübergreifenden Austauschs zwischen den beiden Krankenhäusern:

Seit 2017 besteht eine Kooperation zwischen der Gynäkologie in Agatharied und der Urologie der Stadtklinik Bad Tölz in der Versorgung uro-gynäkologischer Krebspatientinnen.

2019 haben die beiden Krankenhäuser gemeinsam das Pankreaszentrum Oberland gegründet.

Auch in der Adipositas-Therapie ist man in engerem Austausch.

„Unsere Zusammenarbeit ist ein perfektes Beispiel, wie die hohe medizinische Expertise der beiden Kliniken landkreis- und vor allem trägerübergreifend gebündelt wird sowie zum Wohl der Patienten im gesamten Oberland und der Region eingesetzt werden kann“, resümieren der neue Vorstand des Krankenhauses Agatharied, Benjamin Bartholdt, und der Geschäftsführer der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz, Felix Rauschek. gb