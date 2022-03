Energiewende Oberland gibt Tipps beim Anschaffen einer Dorfheizung

Leibersberg packt an: Die Dorfheizung in der Gemeinde Riegsee ist in viel Eigenarbeit entstanden. © EWO/Mil

Landkreis – Das Thema Dorfheizung spielt bei der Energiewende Oberland eine große Rolle. In mehreren Kommunen im Landkreis Miesbach gibt es Projekte.

Dorfheizungen können ein guter Hebel für den Klimaschutz sein und dafür, sich unabhängig von Öl und Gas zu machen. Was bei der Planung von Dorfheizungen zu beachten ist, erfuhren jüngst rund 60 Teilnehmer einer Online-Veranstaltung der Energiewende Oberland (EWO) im EU-geförderten Heizungstauschprojekt Replace.



Für den Bereich Wärme wird im Oberland fast die Hälfte der Energie aufgewendet – 44 Prozent davon in privaten Haushalten. Wie Stefan Drexlmeier von der EWO berichtete, sind Dorfheizungen eine gute Möglichkeit, neben dem Tausch einzelner Heizungen ganze Straßenzüge klimafreundlich mit Wärme zu versorgen und sich gleichzeitig unabhängig von schwankenden Energiepreisen sowie Öl- und Gaslieferungen aus dem Ausland zu machen.

Kommunale Anlagen in Valley und Warngau

Wie man eine Dorfheizung plant, erklärte Andreas Scharli von der EWO. Als Heizungsbauer und Energieberater hat er bereits zahlreiche Projekte im Oberland begleitet – darunter bereits 2013 kommunal getragene Anlagen in Valley und Warngau, wo bestehende Liegenschaften und ein neu geplanter Kindergarten an eine gemeinsame Heizung angeschlossen wurden.

Die Planung einer Dorfheizung startet für Scharli immer mit einer Anwohnerversammlung, bei der er unverbindlich das Interesse an einer gemeinsamen Anlage, bisher benötigte Ölmenge und Alter der Heizungen ermittelt. Anschließend geht es an die Planung des kürzesten Leitungsweges zwischen den Gebäuden, um möglichst wenig Wärme zu verlieren und die Anlage rentabel zu betreiben.

Wärme, Strom und Verkehr koppeln

Erfahrung aus dem langfristigen Betrieb eines Wärmenetzes teilte Walter Huber, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Tölz. Er betonte, der Einsatz für den Klimaschutz sei wichtig für Kundenbindung und Zufriedenheit, denn je mehr Zufriedenheit da ist, je mehr Kunden anschließen, umso günstiger könne das Angebot für alle sein.



Huber sieht die Zukunft in der Kopplung zwischen den Sektoren Wärme, Strom und Verkehr, sodass bei Energieüberschüssen in einem Bereich die anderen Sektoren bedient werden können. Damit würde zum Beispiel an Sommersonntagen überschüssig produzierter Strom nicht verschenkt, sondern komme in Heizkessel, die ans lokale Wärmenetz angeschlossen sind.

Wärmenetze nicht auf Biomasse fixiert

Dass Wärmenetze nicht auf Biomasse fixiert seien, betont auch Andreas Scharli: „Wir können in Zukunft nach und nach auch andere Energieträger einbinden, zum Beispiel Brennstoffzellen, Wasserstoff oder Solar­thermie.“

Online sind unter www.wärmewende-oberland.de zahlreiche Werkzeuge wie nutzerfreundliche Handbücher für Endkunden und Fachkräfte zu finden, eine Heizungsmatrix, die von Passivhaus bis Bestandsbauten in einer übersichtlichen Tabelle geeignete Technologien darstellt oder ein Heizungsrechner, mit dem überschlägig Heizungstauschprojekte berechnet werden können. gb