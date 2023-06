Fünf IHK-Prüfer aus dem Landkreis Miesbach geehrt

Von: Sabrina Winklmaier

Auszeichnung für Engagement: (v.l.) Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Alexander Schmid, Barbara Holfelder, Gerhard Müller, Facheberaterin Evi Graf, Jutta Schmid, IHK-Prüfungskoordinatorin Petra Engl und Leiter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, Jens Wucherpfennig. © LUKAS BARTH

Landkreis – Über 900 ehrenamtliche Prüfer wurden vor Kurzem in München für ihr langjähriges Engagement in den IHK-Prüfungsausschüssen geehrt. Darunter fünf aus dem Landkreis Miesbach.

„Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement als Prüferinnen und Prüfer steht und fällt das Prüfungssystem in unserer beruflichen Bildung. Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der hohen Qualität in Aus- und Weiterbildung“, lobte Alexander Schmid, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Miesbach insgesamt fünf ehrenamtliche Prüfer aus dem Landkreis Miesbach. „Gerade in den letzten Jahren haben Sie sich unter besonderen Herausforderungen enorm engagiert. Dadurch konnten auch in Krisenzeiten Prüfungen stattfinden und damit die Qualifizierung des in der Wirtschaft so dringend benötigten Fachkräftenachwuchses erfolgen. Dafür haben Sie mit das Wertvollste investiert, was Sie haben, nämlich ihre Zeit. Dafür danken wir Ihnen.“

Die Feier fand im Münchner GOP Varieté-Theater statt, zu der auch Jens Wucherpfennig, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, kam. Zusammen mit Schmid überreichte er den Prüfern Ehrenzeichen für ihren zehn- beziehungsweise dreißigjährigen Einsatz. An diesem Abend wurden insgesamt über 900 Prüfer aus ganz Oberbayern geehrt, darunter sogar acht Prüfer, die bereits seit über 50 Jahren aktiv sind.

Ehrungen für Prüfer aus dem Landkreis Miesbach

Aus dem Landkreis Miesbach durften sich Gerhard Müller (Handel, Logistik, Transport, Verkehr) sowie Barbara Holfelder (Verwaltung, Personalwesen, Beratung, Pädagogik) über eine Ehrung in Gold für 30 Jahre im Prüfungsausschuss freuen. Für zehnjähriges Engagement erhielten Jutta Schmid (Handel, Logistik, Transport, Verkehr), Steffen Müller (Handel. Logistik, Verkehr) und Romana Dietz (Verwaltung, Personalwesen, Beratung, Pädagogik) eine Auszeichnung in Silber.

Jährlich werden im Kammerbezirk der IHK für München und Oberbayern rund 60.000 IHK-Prüfungen durch knapp 10.000 Prüfer abgenommen, heißt es von Seiten der IHK in München und Oberbayern. Rechnet man alles zusammen, kommen die Prüfer auf circa 280.000 Prüfstunden in 230 verschiedenen Ausbildungen, 70 Fortbildungen und 20 Sach- und Fachkundeprüfungen. Dabei besetzen die Prüfer nicht nur die Ausschüsse und bewerten die Prüfungsleistungen, sie erstellen auch die Prüfungsaufgaben und überprüfen die Zulassungen der Prüflinge. „Hier ist die exzellente Expertise der Prüfer gefragt“, teilt die IHK mit.