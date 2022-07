Eröffnung in der Miesbacher Riviera: Erste Spielgeräte freigegeben

Von: Fridolin Thanner

Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (M.) gab mit Arbeitskreismitgliedern, Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern die ersten Spielgeräte in der Riviera frei: (v.l.) Landschaftsarchitektin Elisabeth Niggl, Harriet Zoller (Josefstaler Elefant), Erhard Pohl, Malin Friese, Verena Schlier, Manfred Burger, Sandra Bauer, Christian Mittermaier, Astrid Güldner und Bauhofleiter Jürgen Fischer. © Thanner

Miesbach – Die ersten Spielgeräte auf dem neuen Spielplatz in der Riviera in Miesbach sind freigegeben. Bürgermeister Gerhard Braunmiller eröffnete den ersten Abschnitt.

Kinder rutschen, schaukeln, hüpfen und lachen: Es ist wieder etwas los in der Riviera in Miesbach. Die neu aufgestellten Spielgeräte kommen gut an bei den Kindern. Bürgermeister Gerhard Braunmiller hat die neu gestaltete Anlage nun offiziell freigegeben. Mit dabei waren Mitglieder des Arbeitskreises, der sich für die Neugestaltung der Riviera gebildet hatte, Mitarbeiter der Verwaltung und Stadträte. „Es ist ein schöner Tag für uns“, freute sich Braunmiller, „den ersten Teil unserer neuen Riviera zu eröffnen.“

Nach dem Kahlschlag, den das Auftauchen des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) mit sich brachte, nimmt die 1,2 Hektar große Anlage wieder eine schönere Gestalt an. In dem unglaublichen Verlust, wie es Braunmiller in seinem Rückblick nannte, habe die Stadt die Chance für eine Neugestaltung erkannt.

Josefstaler Elefant mit Crowdfunding-Aktion

Diese hat begonnen: mit Ersatzpflanzungen, einigen Sitzgelegenheiten und den ersten Spielgeräten. So ist das Spielschiff aufgestellt, das die Stadt bereits besaß. Außerdem sorgen eine große Pendelwippe und ein Bodentrampolin für viel Spaß beim Nachwuchs. Die beiden Attraktionen hat der Verein „Josefstaler Elefant“ mit einer Crowdfunding-Aktion finanziert. 16.775 Euro sind dabei zusammengekommen.

Mit einer Menge Arbeitsleistung haben die Mitarbeiter des Bauhofs beigetragen, Kosten zu sparen, denn die rund 550.000 Euro für die Neugestaltung kann sich die Stadt nicht leisten. „Wir haben deshalb einen Drei-Jahres-Plan aufgestellt“, erklärte Braunmiller. Für 2022 sind 50.000 Euro im Haushalt eingestellt, für 2023 und 2024 jeweils 100.000 Euro vorgesehen. Dann sollen die letzten Maßnahmen umgesetzt werden, darunter der neue barrierefreie Zugang von der Bundesstraße B472.

QR-Codes ermöglichen Spenden für Riviera

Braunmiller hofft, dass die Kosten weiter gesenkt werden können. Eine Zusage für Fördermittel aus dem EU-Programm Leader ist bei der Stadt schon eingegangen. Der Bürgermeister sammelt außerdem weiter Spenden. Dazu gibt es nun zwei QR-Codes, die auch auf dem großen Banner am Weg durch die Riviera abgebildet sind.

Das zeigt auch, was noch geplant ist: So sollen noch 2022 weitere Sitzgelegenheiten entstehen. Auch Pflanzungen sind vorgesehen, wie Landschaftsarchitektin Elisabeth Niggl vom Büro Freiraum erklärte. 2023 soll zudem der Spielplatz erweitert werden mit einem Klettergerüst und der Wasserspielplatz.

Inklusion in Riviera: Abbau von Barrieren

Des Weiteren soll ein kleiner Fitnessbereich mit Geräten und Slackline entstehen. Ein barrierefreier Armtrainer wird aufgebaut. „Wir wollen dann auch den Bereich am Wasser umgestalten und aufwerten“, erläuterte Niggl. Unter anderem ist dort ein Steg geplant. 2024, sagte die Planerin, werde die Riviera wieder grüner und eingewachsen sein mit allem drum und dran.

Braunmiller betonte, die zentral gelegene Grünanlage solle ein Aufenthaltsbereich für Jung und Alt werden. Auch das Thema Inklusion werde berücksichtigt, unter anderem mit einer Kommunikationstafel, die bald aufgestellt wird. „Dieser Spielplatz soll helfen, Barrieren abzubauen“, sagte der Bürgermeister. Auf den ersten Geräten wird nun schon gemeinsam gespielt und gelacht. ft