Erste Ukraine-Geflüchtete sicher im Landkreis Miesbach untergebracht

Teilen

Notbetten stehen für ukrainische Kriegsflüchtlinge bereit. © Arne Dedert/dpa (Symbolbild)

Landkreis – 115 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Landkreis Miesbach angekommen. Wie viele noch kommen werden, ist aktuell unklar.

Am späten Sonntagabend (6. März) haben 54 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Miesbach Schutz gefunden, nachdem sie mit einem Bus aus einer Erstaufnahmeeinrichtung hergebracht wurden. „Es handelt sich um 19 ukrainische Staatsbürger, darunter sieben Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, sowie 35 Personen aus anderen Staaten, die sich zuletzt dauerhaft in der Ukraine aufgehalten haben, zum Beispiel Studenten, afghanische Ortskräfte oder Geflüchtete“, teilt das Landratsamt mit.

Alle Geflüchteten wurden von Mitarbeitern der Ausländerbehörde und Ehrenamtlichen des BRK-Kreisverbands Miesbach direkt nach ihrer Ankunft auf das Coronavirus getestet und in Deutschland registriert. Sie erhielten Essens- und Hygienepakete zur Erstversorgung. Anschließend wurden sie in zwei dafür vorbereitete Unterkünfte mit Platz für 30 beziehungsweise 24 Personen im Tegernseer Tal begleitet. Dabei handelt es sich einmal um ein privates Hilfsangebot eines Hoteliers und einmal um eine Liegenschaft, die das Landratsamt als Asylunterkunft angemietet hat.

„In diesen beiden Unterkünften sollen die Geflüchteten nun erst einmal zur Ruhe kommen nach der in jeder Hinsicht anstrengenden Flucht“, erklärt die Behörde. „Einige der Geflüchteten haben bereits angekündigt, nur auf der Durchreise zu Verwandten oder Bekannten in anderen Teilen Europas zu sein.“ Bevor also Geflüchtete in die von Landkreisbürgern angebotenen Wohnungen umziehen, werden noch einige Tage vergehen. Dies entspreche auch dem Montagabend von vielen Geflüchteten geäußerten Wunsch, nun erst einmal zur Ruhe kommen oder den weiteren Verbleib klären zu wollen. Die Versorgung ist in beiden Unterkünften sichergestellt.

Inzwischen seien knapp 100 Unterkunftsangebote bei der Verwaltung eingegangen, von einzelnen Zimmern bis hin zu kompletten Hotels. „Auch viele Gemeinden haben bereits Unterkunftsangebote geschickt“, heißt es weiter. „Hier reicht die Bandbreite ebenfalls von einzelnen Wohnungen bis hin zu ganzen Turnhallen.“ Es seien auch einige Angebote eingegangen, die Wohnraum nur für einige Tage bieten. „Um weiteren Stress für die Geflüchteten zu vermeiden, können bevorzugt nur Wohnungsangebote von mindestens acht Wochen in Anspruch genommen werden“, teilt das Landratsamt mit. „Da weiterhin völlig unklar ist, wie viele Geflüchtete im Landkreis Miesbach Zuflucht suchen werden, können weitere Unterkunftsangebote eingereicht werden.“

Insgesamt, also inklusive der Geflüchteten von Sonntagabend, seien derzeit 115 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Miesbach registriert. Viele seien privat bei Freunden oder Bekannten untergekommen. „Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen, weil sich wohl noch nicht jeder Geflüchtete, der privat untergekommen ist, registriert hat“, resümiert das Landratsamt und bittet darum, dies noch zu tun.

Parallel zur Aufnahme der Geflüchteten wurde am Sonntag unter der Regie des Teams Katastrophenschutz beim Landratsamt eine Erstanlaufstelle eingerichtet. In der Turnhalle der Berufsschule in Miesbach können künftig kurzfristig Geflüchtete unterkommen, die von der Regierung aus den Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt werden. Freiwillige Helfer vom THW-Ortsverband Miesbach und den Feuerwehren Miesbach, Holzkirchen und Otterfing haben am Sonntag die Halle vorbereitet und unter anderem 50 Feldbetten aufgestellt. „Die Erstanlaufstelle kann kurzfristig in Betrieb genommen werden und dient dazu, Geflüchteten einen Ort zum Ausruhen und für die ersten Nächte zu bieten, bis geklärt ist, wer bleibt und wo die Geflüchteten unterkommen können“, erklärt die Behörde.

Noch sei nicht absehbar, wann und wie viele Geflüchtete aus der Ukraine ankommen werden. Das Landratsamt Miesbach bereite sich daher auf alle Szenarien so gut es geht vor. ksl