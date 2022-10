75.000 Euro noch offen

Evangelische Kirche Miesbach: Einweihung des neuen Gemeindehauses

Von: Fridolin Thanner

Auf die Eröffnung des neuen evangelischen Gemeindezentrums in Miesbach freuen sich (v.l.) Quartiersmanagerin Marlies Mehrer, Jugenddiakonin Marion Schönsteiner, Pfarrer Erwin Sergel und Kantorin Andrea Wehrmann. © Thanner

Miesbach – Für die evangelische Kirchengemeinde Miesbach beginnt am Sonntag (16. Oktober) eine neue Zeit. Denn dann feiert sie die Einweihung des neuen Gemeindehauses.

Am Sonntag (16. Oktober) feiert die evangelische Kirchengemeinde Miesbach die Einweihung des neuen Gemeindehauses. Um 14 Uhr findet dazu im Freien – die Wetterprognosen sind gut – ein Gottesdienst mit Regionalbischof Christian Kopp statt. „Und dann startet der große Festbetrieb“, freut sich Pfarrer Erwin Sergel.

Schon am Sonntag wird einiges geboten, um die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen. Neben den offenen Türen, die zum Besuch einladen, stehen Aktionen wie Kinderschminken und Schmieden einer Feuerschale. Auch Fliesen für die Küche sollen bemalt werden. Mit dem morgigen Tag findet das Programm aber kein Ende, vielmehr ist er der Beginn einer abwechslungsreichen Festwoche. „Wir wollen zeigen, was alles in den neuen Räumen sein und stattfinden kann“, erklärt Pfarrer Sergel. So findet am Dienstag, 18. Oktober, um 9 Uhr eine Netzwerksfrühstück Inklusion statt, am Abend, um 19 Uhr, läuft dann Marcus H. Rosenmüllers „Beckenrand Sheriff“ im Kino in der Kirche. Von Montag bis Freitag gibt‘s Hausführungen (17.15 bis 17.45 Uhr), Chöre proben öffentlich und am Samstag, 22. Oktober, startet um 18 Uhr die „lange Nacht der Musik“.



Am Donnerstag, 20. Oktober, öffnet von 8.30 bis 12 Uhr auch zum ersten Mal das Café Lila. Jugendliche des Förderzentrums Hausham bieten hier künftig immer donnerstags zur Marktzeit Kaffee und Frühstück an. Das Café Lila ist ebenso ein zentraler Baustein des Konzepts wie der inklusive Coworking-Space. Jugendliche können hier ebenso zusammenkommen wie Ehrenamtliche und Kulturschaffende – einfach nur, um ein wenig zu ratschen oder auch um Projekte zu besprechen und zu arbeiten. „Weil ich da bin, kann das Haus offen sein“, erklärt Quartiersmanagerin Marlies Mehrer. Es gibt feste Öffnungszeiten, buchbar ist der Raum hingegen nicht.



75.000 Euro noch offen

Das 2,5 Millionen teure Projekt wurde mit Mitteln der Kirchengemeinde und der Landeskirche, mit Fördergeldern und zahlreichen Spenden ermöglicht. 75.000 Euro fehlen noch – und zeigen angesichts der Gesamtkosten, welch große Leistung hier in Miesbach erbracht wurde. Auch das ist ein Grund zu feiern. ft