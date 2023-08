Coworkation - 22 Teilnehmer, 3 Länder, viele Eindrücke / REO unternimmt Exkursion

Von: Sabrina Winklmaier

Drei Tage waren die Teilnehmer der Fachexkursion von CoworkationAlps unterwegs, um sich über Coworkation zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. © Jörg Wunram

Landkreis – Eine Delegation aus 22 Teilnehmern besuchte vor Kurzem mehrere Coworkation-Anbieter im Alpenraum. Das Arbeitsmodell gewinnt immer mehr an Bedeutung.

Der Begriff Coworkation klingt erstmal herrlich kompliziert, setzt sich aber aus den drei englischen Wörten Community, also Gemeinschaft, Work (Arbeit) und Vacation, also Urlaub, zusammen. Statt Coworkation kann man also auch sagen: Gemeinsam arbeiten in einer Urlaubsregion. „Dieses neue Form der Arbeit hat durch die Corona-Pandemie ordentlich Schwung bekommen“, erklärt Veronika Engel, Vorsitzende des Vereins CoworkationAlps. Engels ist bei der Regionalentwicklung Oberland (REO) Projektmanagerin im Bereich „Neue Arbeitswelten“ und weiß daher, dass der Trend Coworkation „immer mehr nachgefragt wird“.

Aus diesem Grund bot der Verein CoworkationAlps eine dreitägige Exkursion an, um sich über das Konzept zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. 22 Teilnehmer besuchten verschiedene Coworkation-Anbieter im gesamten Alpenraum. „Der 9-to-5-Job im Firmen-Büro ist in etlichen Betrieben längst nicht mehr die einzige gelebte Realität. Vermehrt auch im Alpenraum, also dort, wo viele ihren Urlaub verbringen. Das lässt neue Netzwerke entstehen“, erklärt Alexander Schmid, Vorstandsvorsitzender der REO. Gemeinsam mit überregionalen Partnern aus Österreich und Italien hat die REO den Verein CoworkationAlps gegründet und setzt sich seitdem für ein, Coworkation in der Region voranzutreiben.

„Sich mit anderen Menschen gewollt oder zufällig treffen, sich intensiv austauschen, Erfahrungen sammeln, darum ging es bei der Exkursion, die in Hausham bei der Office-Manufaktur startete“, teilt die REO mit. Beheimatet ist die Manufaktur in einer ehemaligen Waschkaue des Kohlebergwerks. Auf 500 Quadratmetern findet der Coworker, also der Arbeitnehmer, alles, was das Herz begehrt. Komplett ausgestattete Arbeitsplätze, aber auch ruhige Kabinen zum Zurückziehen. Wer eine Bleibe sucht, der kann sich ein Appartement im gleichen Gebäude buchen. „Weil der Schliersee quasi um die Ecke liegt, sind unsere Büros ideal für Coworkationists“, weiß Geschäftsführer Wolfgang Gehlhaus. Neben der Office-Manufaktur besuchten die Teilnehmer Anbieter in St. Johann (Nordtirol), in Matrei, Innervillgraten und Obertilliach in Osttirol, St. Vigil und Schlanders in Südtirol sowie in Innsbruck.

„Irre, wie viel Potenzial in den Dörfern schlummert und von engagierten Menschen - wir nennen sie liebevoll Kümmerer - auf den Weg gebracht wurd“, erklärt Schmid.