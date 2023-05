Kritik auch an Fahrradwegen in Nachbargemeinden

Fahrradklima-Test 2022: Miesbach deutschlandweit auf Platz 357 von 474

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Die Ergebnisse des ADFC Fahrradklima-Tests sind für die Kreisstadt alles andere als erfreulich. Vor allem sichere Abstellplätze haben sich eine große Zahl der Teilnehmer gewünscht. © Fridolin Thanner

Miesbach – Die Auswertung des Fahrradklima-Tests 2022 ist vor Kurzem erschienen. Die Stadt Miesbach landete im bayernweiten Vergleich auf Platz 83 von 100.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) führt alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums die größte Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden durch. Beim Fahrradklima-Test 2022 haben insgesamt 245.000 Menschen mitgemacht, 84 davon haben die aktuelle Situation in Miesbach bewertet. Die Kreisstadt liegt deutschlandweit in dieser Umfrage auf Platz 357 von 474 in der Kategorie unter 20.000 Einwohner. Das Ergebnis lässt noch viel Luft nach oben.

Ganze 83 Prozent der Befragten fühlen sich auf Miesbachs Straßen von Kraftfahrzeugen behindert und bedrängt. Zudem berichten 74 Prozent der Teilnehmer, dass es zu regelmäßigen Konflikten zwischen Autofahrern und Radlern kommt. „Man wird als Radfahrer in Miesbach nicht als Verkehrsteilnehmer akzeptiert“, lautet die allgemeine Aussage.



Ein weiterer Problempunkt: Ein Großteil der Radler ist mit den Miesbacher Radwegen unzufrieden. 69 Prozent wünschen sich breitere Radwege. 64 Prozent geben an, das ein sicheres Fahren auf den Radwegen gar nicht möglich sei. Gut die Hälfte findet, dass die Radwege oft in einem schlechten Zustand und holprig sind. 81 Prozent der Radler müssen an den Baustellen in der Kreisstadt jedes Mal sogar vom Rad absteigen und schieben.



Auch die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen und Bahnen finden über 80 Prozent für schwierig und teuer. Laut Umfrage wollen so gut wie alle Befragten ihre Radl ungern am Miesbacher Bahnhof abstellen: „Pendler können ihr Rad dort nicht sicher, wettergeschützt und komfortabel abstellen.“



Kritik auch an Fahrradwegen in Nachbargemeinden

Auch die Radwege von Miesbach in die Nachbargemeinden wurden von 77 Prozent kritisiert. Die Kreisstadt hat in Sachen Radverkehr Aufholbedarf, lautet das Ergebnis. Über die Hälfte der Befragten empfinden das Radeln in Miesbach als stressig und bemängeln, dass in jüngster Zeit überhaupt nichts mehr für den Radverkehr gemacht wurde.



Ein kleiner Hoffnungsschimmer: 56 Prozent freuen sich über die Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr. Ebenso sind knapp 60 Prozent mit der Wegweisung für Radfahrende zufrieden.



„Kleine Verbesserungen bei den Abstellanlagen und Einbahnstraßenöffnungen gibt es schon, aber die wirklich großen und wichtigen Dinge wie zum Beispiel Platz für Radler auf der Bundesstraße durch Miesbach hindurch sind völlig unangetastet“, erklärt Birgit Hacklinger, Vorsitzende des ADFC-Ortsverbandes Miesbach, Genau wie Autofahrer seien Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmende. „Ein weiterer Grund für das schlechte Abschneiden sind die Alltagswege – und zwar die kürzesten und steigungsärmsten, die gleichzeitig sicher sind. Hier fehlt es noch gewaltig.“



Sämtliche Ergebnisse des deutschlandweiten ADFC-Fahrradklima-Tests 2022 gibt es auf der Homepage des ADFC.