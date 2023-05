Drei Leichtverletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses in Miesbach

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Die Feuerwehr war mit Atemschutz im Einsatz (Symbolbild). © Thanner

Miesbach – Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum Dienstag (30. Mai) in Miesbach sind drei Menschen leicht verletzt worden. Der Schaden ist hoch.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, ging der Notruf am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.20 Uhr, ein. Ein Mehrfamilienhaus am Millauerweg in Miesbach brannte.

Zunächst eilten die Freiwilligen Feuerwehren Miesbach und Wies zu dem brennenden Wohnhaus. „Bereits auf der Anfahrt war ein deutlicher Feuerschein erkennbar“, berichtet die Miesbacher Feuerwehr. Die Alarmstufe wurde erhöht und weitere Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren rückten aus.

Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und an den Rettungsdienst übergeben, die Floriansjünger konnten das Feuer „relativ rasch unter Kontrolle bringen“, teilt die Polizei mit. Drei Bewohner wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

Den entstandenen Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Noch vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Miesbach sowie des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München 2 die ersten Ermittlungen. Fortgeführt werden diese von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kriminalpolizeistation Miesbach.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, konkrete Angaben können hierzu aus diesem Grund noch nicht gemacht werden.