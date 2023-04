Selbsterfahrungstag: Firmlinge beim Projekt „Nächstenliebe hautnah“

Von: Sabrina Winklmaier

Große Freude: Mitarbeiter der Tafeln im Landkreis dankten für die bei dem Projekt gesammelten Lebensmittel. © GB

Landkreis – Firmlinge aus den Pfarreien Holzkirchen, Miesbach und Rottach waren jüngst in besonderer Mission im Landkreis unterwegs: Gemeinsam mit dem Caritas­zentrum organisierte die Katholische Jugendstelle Miesbach das „Projekt Nächstenliebe hautnah“. Bei dem Selbsterfahrungstag unterstützt vom Kreisjugendring und anderen Institutionen sammelten die Jugendlichen zum Beispiel Lebensmittel für die Tafel oder setzen sich mit dem Thema Barrierefreiheit auseinander.

Insgesamt 150 Firmlinge der drei Pfarreien durften im Zuge des Projekts verschiedene Workshops auswählen. Das Thema Nächstenliebe stand bei allen im Fokus. Am eigenen Körper erlebten die jungen Menschen, wie es sich anfühlt, blind zu sein oder im Rollstuhl zu sitzen. Sie durften sich als Teilnehmer für die Straßensammlung ausprobieren oder für die verschiedenen Tafeln im Landkreis haltbare Lebensmittel erfragen.



Mit verbundenen Augen und Blindenstöcken und mit Rollstuhl und Sammelbüchsen wurden die Jugendlichen in Gruppen losgeschickt und hatten dabei verschiedene Aufgaben zu erledigen: „Kaufe eine Kerze, fahre mit dem Rollstuhl auf den Friedhof und zünde diese dort an“, war eine davon. Zwischendurch wurden dann bei einer großen Brotzeit die von den Jugendlichen gemachten Erfahrungen ausgetauscht. Abgeschlossen wurde der jeweilige Tag mit einem Gottesdienst, der mit den mit Bildern des Tages gestaltetet wurde.

„Ziel des Ganzen ist es, die Firmlinge für schwierige Lebenssituationen und Einschränkungen im Alltag zu sensibilisieren, ein Verständnis für auf Hilfe angewiesene Menschen zu schaffen und den Jugendlichen die Themen der Caritas näherzubringen“, erklärt Jugendreferent Jürgen Batek. „Es gibt viele Dinge, über die man gar nicht nachdenkt, dass sie ein Problem sein können“, berichtet ein Firmling am Ende des Tages. Das haben die meisten ebenfalls festgestellt, als sie an Bordsteinkanten, Ampeln, Kies, engen Gehsteigen, dem Geräusch­pegel der Hauptstraße, an hohen Supermarktregalen und vielem mehr gescheitert sind. Ganz schwierig stellte sich der Zugang zu und die Benutzung von Behindertentoiletten heraus.

Auch die Teilnehmer des Workshops „Lebensmittel- und Straßensammler“ machten ganz unterschiedliche Erfahrungen. „An manchen Häusern wurden ihnen die Haustüren vor der Nase zugeschlagen, an anderen wurden ihnen großzügig die Taschen gefüllt. Nicht selten kam ein blöder Spruch, aber auch viele Dankesworte für den tollen Einsatz“, erklärt Batek. Das Projekt hat den Jugendlichen ein tieferes Verständnis für die Bedürfnisse und Probleme anderer vermittelt. „Unser Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die den Jugendlichen zu einer positiven Erfahrung verholfen haben“, schreibt Batek



Weitere Informationen zu Projekten der Jugendstelle in Miesbach gibt es unter der Telefonnummer 08025/2484.