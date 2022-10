Fischbachau: Auto überschlägt sich mehrfach – Betrunkener Schlierseer hat Schutzengel

Polizei: „Weit jenseits der 1,10 Promille“

Von Sandra Hefft schließen

Fischbachau – Einen schweren Unfall hat es am Sonntagabend auf der Kreisstraße MB 22 bei Fischbachau gegeben. Der Wagen eines 40-jährigen Schlierseers hat sich mehrfach überschlagen.

Am Sonntag (30. Oktober) war ein 40-jähriger Schlierseer auf der Kreisstraße MB 22 von Fischbachau in Richtung Bad Feilnbach unterwegs. Auf Höhe von Roßruck kam er laut Polizei gegen etwa 21.45 Uhr in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Grund dafür dürfte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein, schätzt die Polizei.

„Der Pkw überschlug sich mehrfach dutzende Meter einen Abhang hinunter und landete total deformiert auf dem Dach“, heißt es im Bericht. Der Schlierseer wurde trotzdem lediglich leicht verletzt.

„Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab einen Wert von weit jenseits der 1,10 Promille. Also wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Schlierseers einbehalten“, erklärt die Polizei. Der 40-Jährige muss nun mit einer empfindlichen Geldstrafe sowie dem Entziehung seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Der Schaden am Wagen wird laut Polizei derzeit auf etwa 15.000 geschätzt. Auf dem Feld, auf welchem der Schlierseer seine wilde Fahrt beendete, entstand ein größerer Flurschaden von geschätzt 1000 Euro.

Der Wagen musste aufwendig geborgen werden. Vor Ort waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Hundham, Wörnsmühl und Bad Feilnbach mit mehr als 50 Einsatzkräften. Es kam zu nicht zu Verkehrsbehinderungen. she