Großbrand in Fischbachau: Haus völlig zerstört – Schaden in Millionenhöhe

Teilen

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa (Symbolbild)

Fischbachau – Am Samstagabend ist es in Fischbachau im Weiler Endstall zu einem schweren Brand gekommen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Update, Montag (21. März):

Am Samstagabend (19. März) ist ein landwirtschaftliches Anwesen im Gemeindebereich von Fischbachau, Ortsteil Endstall, in Brand geraten. Über den Notruf wurde gegen 19.45 Uhr der Brand mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus den Landkreisen Miesbach und Rosenheim sowie der Polizei stand das Wohnhaus laut Polizeipräsidium bereits in Vollbrand.

Das Haus konnte nicht mehr gerettet werden, es wurde zerstört. „Eine Brandschutzmauer und der Einsatz der mehr als 200 Helfer der Feuerwehr verhinderten, dass auch das Stallgebäude niederbrannte“, erklärt das Polizeipräsidium.

Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Mehrere Dutzend Kühe konnten rechtzeitig aus den Stallungen gerettet werden.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandermittlern der Kripo Miesbach unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt.

Den entstandenen Sachschaden schätzen Feuerwehr und Kriminalpolizei auf etwa eine Million Euro. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden.

Lesen Sie auch Ihr Herz gehört den Miesbachern: Ingrid Pongratz zur Altbürgermeisterin ernannt Erstmals seit dem Tod von Hans Schuhbeck 1999 hat Miesbach wieder einen Altbürgermeister – besser gesagt eine Altbürgermeisterin. Der Stadtrat hat Ingrid Pongratz den Titel verliehen. Ihr Herz gehört den Miesbachern: Ingrid Pongratz zur Altbürgermeisterin ernannt Hausham: Streit um Sperrung des Bahnübergangs - Straßenbauamt und Konzern uneins Mit der ersten Wasserleitung geht’s los: Am Montag, 21. März, beginnen die Bauarbeiten am Fahrbahnrand zwischen der Althaushamer Straße und der Agip-Tankstelle an der B 307 am Haushamer Ortsausgang. Hausham: Streit um Sperrung des Bahnübergangs - Straßenbauamt und Konzern uneins

Erstmeldung, Samstag (19. März):

Im Weiler Endstall nahe Fischbachau ist am Samstagabend (19. März) aus bislang unbekannter Ursache in einem landwirtschaftlichen Anwesens ein Brand ausgebrochen, der sich schnell ausbreitete. Das dazugehörige Wohnhaus stand in Vollbrand, teilt Dieter Postulka vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd mit.

Nach ersten Erkenntnissen seien weder Personen noch Tiere zu Schaden gekommen. Feuerwehren und Rettungskräfte sind in größtmöglicher Stärke vor Ort im Einsatz gewesen, um den Brand zu bekämpfen.

Weitere Informationen will die Polizei noch bekanntgeben. ksl