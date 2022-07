Ringschluss an Maier­feldstraße in Fischbachau sorgt für emotionale Debatte

Von: Martina Fischer

Streitthema zwischen Gemeinde und Anwohnern: der Ringschluss der Maierfeldstraße in Fischbachau. © Fischer

Fischbachau – Der Ringschluss zwischen beiden Sackgassen der Maierfeldstraße in Fischbachau sorgt für Frust bei Anwohnern. Im Gemeinderat gab es nun eine Aussprache.

Straßenbauarbeiten für einen Ringschluss lösten bei Anwohnern der Maier­feldstraße in Fischbachau große Entrüstung aus. In einem offenen Brief formulierten sie diverse Vorwürfe an Bürgermeister Stefan Deingruber und die Gemeinderäte. In deren jüngster Sitzung kam das Thema auf den Tisch. Nach einer gewissen Emotionalität glätteten sich die Wogen jedoch. Das Fazit: Offenbar lag viel an mangelnder Kommunikation.



Aktionismus von Bürgermeister sowie Gemeinderäten, einen respektlosen Umgang mit Bürgern, eine Entwertung des Wohnviertels „Alte Maierfeldstraße“ und mangelnde Transparenz – so lauten die Vorwürfe in einem nicht namentlich unterschriebenen offenen Brief, der in der Sitzung vorlag. Als gedruckter Vermerk am Ende zu lesen: „Gez.: Die Anwohner der Alten Maierfeldstraße.“



Einfach vor vollendete Tatsachen gestellt

Die existiert als Stichstraße parallel zur neuen Maierfeldstraße. Dort begannen am 20. Juni Bauarbeiten. Mehrere Tage habe man nicht herausfinden können, was dies solle, heißt es in dem offenen Brief. Schließlich wurde klar, dass der Ringschluss erstellt werden soll. Gegen diesen wenden sich die Ersteller des Schreibens. Sie fordern, dass die Baumaßnahme sofort eingestellt wird. Bisher funktioniere alles im Bestand, etwa Müllabfuhr oder Winterdienst. Neuerungen brauche es also nicht. Moniert wird auch, dass man einfach vor vollendete Tatsachen gestellt werde.



„Ich habe mir die gesamte Historie einmal angesehen“, erklärte Bürgermeister Deingruber in der Sitzung. Dabei verwies er darauf, dass er mit dem Vorgang erst seit Kurzem befasst sei. Selbiger datiere jedoch auf das Jahr 1992, als das Areal seitens der Gemeinde erworben wurde, um es als Straße zu erschließen, und man eine Orts­abrundungssatzung beschloss. Ein erster Beschluss zum Ausbau erfolgte 1994, ebenso ein Anliegereinspruch, eine Rückstellung, ein Votum für eine gemeinsame Erschließung mit Lehenpoint, folgend Anwohnerproteste.



Rückkaufrecht als Anlass für Bau?

Schließlich erfolgte 2012 der Beschluss, die Straße erstmals herzustellen. Mit Anwohnern sollte auch die Möglichkeit eines städtebaulichen Vertrags betrachtet werden. So dieser von allen unterzeichnet werde, wäre eine günstigere Option als die Vollerschließung möglich. „Seit 2012 ist die Erschließung auch immer wieder in den Haushaltsplänen drin“, erklärte Deingruber. So überraschend sei der Vorgang also nicht.



Es hätte zudem gehandelt werden müssen, da aufgrund einer notariellen Vereinbarung die Straßenherstellung bis 5. Juli erfolgen musste. Sonst hätte dem früheren Grundstückseigentümer ein Rückkaufrecht zugestanden. Dementsprechend hätten die Gemeinderäte sich in der nicht-öffentlichen Maisitzung für den Beginn der Arbeiten ausgesprochen. Eigentlich hätten die Anwohner bis spätestens 8. Juni seitens des betrauten Ingenieurbüros und der ausführenden Firma informiert werden sollen. „Das ist nicht erfolgt und das tut mir leid“, sagte der Bürgermeister.



Erschließung seit 30 Jahren beschlossen

Die Vorwürfe vonseiten einiger Anwohner konnte Michael Gart­maier (CSU) nicht nachvollziehen: „Es ist alles nach Recht und Ordnung gemacht worden. Seit 30 Jahren ist die Erschließung da beschlossen.“ Man sei den Anwohnern mit Vorschlägen entgegen gekommen, fand Martin Bacher (FWG) – vom Vollausbau weg hin zu einer minimalen Lösung, aber der städtebauliche Vertrag sei im Sande verlaufen, der Ringschluss jedoch für das Wassernetz nötig. „Jetzt schauen wir mal, dass wir ins Gespräch mit Euch kommen und eine Lösung finden“, meinte er mit Blick auf die Zuhörer im Ratssaal.



Einen Vollausbau in der Sitzung zu beschließen, sei nicht beabsichtigt, beruhigte auch Bürgermeister Deingruber. Es gehe nur um die Ringschluss-Straße und dann sollten Gespräche mit den Anwohnern geführt werden.



Anwohnerkritik an Vorgehen der Gemeinde

Genau da habe es gehakt, fand ein im Ratssaal anwesender Anwohner. Ein Leistungsverzeichnis zuzusenden, sei für 2012 versprochen worden, eine Besprechung für 2013. Nichts sei passiert, dann einfach mit dem Straßenbau begonnen worden. „So geht es nicht. Es wird das und das versprochen, nicht gemacht und dann sind die Bagger da“, fand er. Dass die Erschließung kommen würde, sei klar gewesen, „aber man hat gesagt, man sucht nach einer gemeinsamen Lösung“.



Ein weiterer Anwohner sprach von einem Informationsproblem: „Wir haben gehofft und gewartet, dass man gemeinsam etwas entwickelt.“ Bürgermeister Stefan Deingruber erläuterte daraufhin: „Es ist noch nichts abschließend beschlossen.“ Dabei versprach er, die Anwohner zu beteiligen, sollte das Areal erschlossen werden.



In der Sitzung sprachen sich die Fischbachauer Gemeinderäte einstimmig dafür aus, die Verbindungsstraße für den Ringschluss zum Gebot von 31.565 Euro herzustellen. maf