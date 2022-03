Fischbachauer Gemeinderäte begrüßen neuen Bürgermeister Stefan Deingruber

Bernhard Padeller (l.) und Martin Bacher (r.) überreichen den symbolischen Schlüssel für das Fischbachauer Rathaus an den frisch gewählten Bürgermeister Stefan Deingruber. © Hacker

Fischbachau – Der neu gewählte Bürgermeister von Fischbachau ist im Amt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde Stefan Deingruber begrüßt.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Fischbachau überreichten die Bürgermeistervertreter Bernhard Padeller und Martin Bacher den symbolischen Schlüssel für das Rathaus an den frisch gewählten Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Dabei bot sich den Zuschauern ein Bild mit Seltenheitswert: Weil Deingruber erst am Nachmittag vom Wahlausschuss bestätigt worden war, musste der Bürgermeister die Sitzung am Abend noch als Zuschauer verfolgen.

Padeller (FaB) und Bacher (FWG) wünschten dem neuen Rathauschef für die anstehenden Aufgaben viel Kraft, Weisheit und Mut. Sie hatten zusammen mit Willi Rothemund (FWG) nach dem Rücktritt von Johannes Lohwasser im November 2021 übergangsweise und nebenamtlich die Geschicke der Gemeinde geleitet.

Dafür gab es Anerkennung von Deingruber: „Ihr habt das wirklich toll gemacht. Diesen Team-Spirit möchte ich mitnehmen und gemeinsam mit dem Gemeinderat gute Entscheidungen für Fischbachau treffen.“ hac