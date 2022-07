Hagnbergstraße und Turnhallendach der Grundschule Elbach werden saniert

Von: Martina Fischer

Das Turnhallendach der Grundschule Elbach muss saniert werden. © Fischer

Fischbachau – Zwei Projekte hat der Gemeinderat Fischbachau beschlossen: Die Hagnbergstraße soll saniert und das Dach der Schulturnhalle repariert werden.

Zwei größere Infrastrukturmaßnahmen waren Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Fischbachau. Zum einen soll die Hagnbergstraße saniert und asphaltiert werden als Teil des kommunalen Straßenausbauprogramms. Zum anderen soll das Dach der Turnhalle in der Elbacher Grundschule saniert werden. Für erstere Planung muss vorab noch eine Bedingung erfüllt werden.



Projekte des kommunalen Straßenbauprogramms sollen nur durchgeführt werden, wenn sich die dafür benötigten Flächen komplett im Eigentum der Gemeinde befinden. Dementsprechend wäre der erste Schritt, um die Hagnbergstraße zu sanieren, einen Grunderwerbsplan zu erstellen und diesen umzusetzen. Die dann nötigen Maßnahmen, um die Fahrbahn instand zu setzen, beinhalten unter anderem Asphaltabtrag, Auskofferung, Frostschutzkoffer, Bitumenschichtauftrag und Entwässerungssicherstellung. Die geschätzten Sanierungskosten belaufen sich auf zirka 386.000 Euro brutto ohne Grunderwerb und Vermessung.

Die Gemeinderäte sprachen sich grundsätzlich dafür aus, die Hagn­bergstraße zu sanieren. Eine mögliche Förderung soll abgeklärt werden. Soweit der Grunderwerb respektive Grundstückstausch geregelt ist, wird das Ingenieurbüro Dippold & Gerold aus Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) damit beauftragt, die Sanierung zu planen. Die Kosten dafür liegen bei knapp 45.000 Euro. Der Beschluss erfolgte einstimmig im Gremium.



Ein Problem hat die Gemeinde zudem mit dem Dach der Turnhalle in der Grundschule Elbach. Es ist marode. Wasser kann eindringen. Nach Inspektion des Bauteils wurde klar, dass technische Fehler gemacht wurden, als das Gebäude errichtet wurde. Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, ist jedoch verjährt. Und: „Wenn das nicht so wäre, könnten wir bei der ausführenden Firma nichts mehr holen“, erklärte Bürgermeister Stefan Deingruber.

Das Dach der Grundschulturnhalle zu sanieren, soll laut Kostenschätzung um die 100.000 Euro kosten, die in den Haushalt 2022 eingestellt sind. Bei der Ausschreibung gab es ein Angebot seitens der Zimmerei Vogt für 91.650 Euro brutto. Für dieses und die Sanierung des Turnhallendachs sprachen sich die Gemeinderäte einstimmig aus. Die Energiewende Oberland, die auf selbigem als Mieter eine Photovoltaikanlage betreibt, sei bereits informiert. maf