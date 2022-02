Stefan Deingruber ist Alleinkandidat ums Fischbachauer Bürgermeisteramt

Von: Sandra Hefft

Bei einem lockeren Gespräch am Gartenzaun können die Fischbachauer den Bürgermeisterkandidaten Stefan Deingruber kennenlernen. © Hefft

Fischbachau – Stefan Deingruber tritt für die CSU als Alleinkandidat bei der Wahl zum Bürgermeister in Fischbachau an. Am 13. März ist Termin.

Unverhofft kommt oft: Das gilt auch für Stefan Deingruber. Noch ist der 55-Jährige Leiter des Bauamts beim Landrats­amt in Miesbach. Doch schon bald könnte das CSU-Mitglied einen neuen Arbeitsweg haben: ins Fischbachauer Rathaus. Deininger ist einziger Kandidat um das dortige Bürgermeisteramt. Wahltermin ist am Sonntag, 13. März.



Stefan Deingruber und die Wahl um das Amt des Bürgermeisters – diese Verbindung wächst nicht zum ersten Mal: „Mit 27 wurde ich gefragt, ob ich nicht Fischbachauer Bürgermeister werden will“, sagt der Vater zweier erwachsener Kinder beim Gespräch in Miesbach. Der Anstoß kam kurioserweise von den Freien Wählern.

2000 schonmal für Bürgermeisteramt

Doch erst im Jahr 2000 wagte Deingruber den Schritt und trat gegen Franz Sellmayr (SPD) an. Deingruber holte knapp 40 Prozent der Wählerstimmen – ein Ergebnis, „mit dem ich mich nicht verstecken muss“, sagt er. „Danach habe ich die Berufsplanung anders gelegt und nie und nimmer daran gedacht, dass ich noch einmal als Bürgermeister in Fischbachau kandidiere.“

Stefan Deingruber ist in Fischbachau aufgewachsen und war von 1999 bis 2015 Mitglied des CSU-Ortsvereins, 14 Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Auch das Rathaus kennt der Bürgermeisterkandidat gut: Ab 1990 war Deingruber dort tätig. Zuerst beim Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung, später als Bauamtsleiter. 2008 folgte der Schritt ans Landratsamt Miesbach. Zwischenzeitlich wohnte Deingruber mit seiner Familie in Flintsbach (Landkreis Rosenheim).



Rücktritt im November 2021

Doch die Kandidatur um das Fischbachauer Bürgermeisteramt kreuzte erneut Deingrubers Weg, als jüngst ein erneuter Umzug nach Fischbachau anstand: „Die Leute haben mich gebeten, ernsthaft über eine Kandidatur nachzudenken.“ Deingrubers Umzug fiel in eine politisch unruhige Zeit in der Gemeinde.

Im November 2021 ist Johannes Lohwasser nach nur eineinhalb Jahren als Fischbachauer Bürgermeister zurückgetreten. Eine professionelle Arbeitsebene sei mit vielen Beteiligten des Gemeinderats sowie der Verwaltung nicht möglich gewesen, so die Begründung.

Gespräche am Gartenzaun

Aktuell führt Dritter Bürgermeister Willi Rothemund die Geschäfte. „Fischbachau liegt mir am Herzen. Wäre ich nicht angetreten, hätte es keinen Kandidaten gegeben“, sagt Deingruber. Angst vor der Personalverantwortung als vielleicht künftiges Gemeindeoberhaupt hat er nicht: „Ich habe da keine Berührungsängste“, sagt der aktuelle Bauamtsleiter am Landratsamt. „Mit dem Geschäfts- sowie dem Bauamtsleiter sind zwei Schlüsselpositionen neu zu besetzen. Käme jetzt ein Bürgermeister ohne Verwaltungserfahrung, wäre das eine harte Nummer. Also habe ich mich entschieden anzutreten.“

Die Anmeldung zu einem Gartenzaungespräch mit Stefan Deingruber ist per E-Mail an gartenzaun2022@web.de möglich. Darüber hinaus findet am Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr, ein Online-Treffen via Webex statt. Eine Anmeldung dafür ist vorab unter E-Mail badtoelz-wolfratshausen-miesbach@csu-bayern.de notwendig. Ebenfalls auf dem Plan steht eine Veranstaltung mit dem CSU-Bürgermeisterkandidaten am Freitag, 4. März, um 19 Uhr, im Klostersaal Fischbachau.

Ein Projekt, das Deingruber besonders am Herzen liegt, ist der Hochwasserschutz: „Die Umweltkatastrophen haben gezeigt, dass da Handlungsbedarf ist.“ Daneben stehen auch zum Beispiel die Wolfseehalle, die Heißenbrücke und die Leonhardikapelle auf Deingrubers Agenda.

Für Ruhe im Fischbachauer Rathaus sorgen

Deingruber möchte Ruhe ins Fischbachauer Rathaus einkehren lassen: „Ich werde sicher nicht während der Amtszeit gehen, die stehe ich so durch“, sagt er. Wichtig ist ihm ein gutes, konstruktives Miteinander im Gemeinderat sowie ein ehrlicher, offener Umgang miteinander. „Nur so entsteht Vertrauen. Das erwarte ich auch von meinem Gegenüber.“ Er werde im Gemeinderat versuchen, „Lösungen im Rahmen meiner rechtlichen Möglichkeiten zu finden“, sagt Deingruber. Aber er weiß auch: „Man muss auch mal Nein sagen.“



Seinen Wahlkampf sieht Deingruber eher als Wahlwerbung. „Protzig auftreten ist nicht gut.“ Statt großer Plakataktion sei eher ein Handzettel das Mittel der Wahl. Wichtiger ist Deingruber der persönliche Austausch mit den Fischbachauern. „Ich biete Gartenzaungespräche an. Wenn mich jemand kennenlernen will, komme ich gerne vorbei.“ she