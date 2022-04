So möchte Fischbachau den ÖPNV im Gemeindegebiet optimieren

Damit mehr Touristen ohne Auto anreisen, möchte Fischbachau den innerörtlichen ÖPNV attraktiver gestalten. Ob alleine oder in einem Konzept mit dem Landkreis soll nun geklärt werden. © Hacker

Fischbachau – Fischbachau will seine Ortsteile besser an den ÖPNV anbinden, da der Bahnhof in Hammer nur mühsam erreichbar ist. Auch Shuttlebusse sind im Gespräch.

Jüngst äußerten die Fischbachauer Gemeinderäte Verständnis für den Antrag von Korbinian Zehetmair, Vorsitzender des Tourismus- und Verkehrsvereins Leitzachtal, einen Busshuttle im Gemeindebereich einzurichten. Einstimmig wurde beschlossen, Gespräche mit dem Landratsamt zu führen und Rücksprachen mit Bus­unternehmen zu halten. Auf dieser Grundlage und je nach Kassenlage soll entschieden werden, ob die Gemeinde eine Verbundlösung anstrebt oder eine eigene Buslinie ins Leben rufen möchte.



Als unzureichend charakterisierte Zehetmair den innerörtlichen ÖPNV. Nicht zuletzt, weil der Fischbachauer Bahnhof im Ortsteil Hammer von den anderen Ortsteilen und touristischen Zielen relativ weit weg ist, reisen viele Tagesausflügler lieber gleich mit dem Auto an.

Sitzungsleiter Bernhard Padeller (FaB) teilte die Einschätzung, schlug aber vor, nicht gleich einen Alleingang zu starten, sondern erst mit dem Fachbereich Mobilität im Landratsamt zu sprechen: „Wir können den ÖPNV nicht rein lokal denken und lösen“, sagte er. Einem Runden Tisch mit der Behörde mit je einem Vertreter der Fraktionen räumte Padeller aber gute Chancen ein, für das Projekt gute Ideen zu erarbeiten und ihm eine gewisse Dynamik zu verleihen.

Dem stimmte Korbinian Wolf (Grüne) grundsätzlich zu, wobei er nicht in ewige Mühlen mit dem Landratsamt geraten möchte: „Wenn wir uns das leisten können, könnte ich mir auch eine abgekapselte Lösung mit vielleicht kleineren Bussen vorstellen.“ Simon Irger (FWG) konnte sich zwar durchaus eigene Impulse vorstellen, reine Insellösungen sieht er aber kritisch.



Konsens herrschte schließlich darüber, dass möglichst bald bei einem Runden Tisch Gespräche mit dem Landratsamt geführt werden sollen und die Verwaltung Gespräche mit Bus­unternehmen und dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO) führen soll, um auszuloten, was geht und was es kostet. Nach Abschluss dieser Vorarbeiten möchten die Gemeinderäte über das weitere Vorgehen entscheiden. hac