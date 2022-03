Fischbachau will Straße von Sonnenreuth nach Deining ausbauen

Von: Martina Fischer

Teilen

Asphalt geht über in Kies und Schlaglöcher: Die Straße von Sonnenreuth nach Deining wird erneuert. © Fischer

Fischbachau – Einen weiteren Versuch für den Neubau der Schönbergerstraße von Sonnenreuth nach Deining will der Gemeinderat Fischbachau starten.

Schlaglöcher zieren die Straße von Sonnenreuth nach Deining, die zudem keine vernünftige Asphaltschicht hat. Im Gemeinderat Fischbachau war nun der Neubau des auch als Schönbergerstraße bezeichneten Wegs Thema.



In sehr schlechtem Zustand sei die Straße, wie Geschäftsleiter Johann Neundlinger erklärte. Dies sei das Ergebnis einer Besichtigung durch die Wegereferenten. Beim Ingenieurbüro Dippold und Gerold aus Germering sei nun bezüglich der Planung des Straßenneubaus angefragt worden. Dieses veranschlagt 47.174 Euro brutto für die Leistung.

Auf Fischbachauer und Irschenberger Flur

Die Straße selbst befindet sich mit 930 Metern auf Fischbachauer und 115 Metern auf Irschenberger Gebiet. Sollte sie auf dreieinhalb Meter Breite plus Bankett mit einer bituminösen Tragdeckschicht von rund zwölf Zentimeter ausgeführt werden, ergeben sich geschätzte Kosten in Höhe von 315.000 Euro netto für Fischbachau und 35.000 Euro für Irschenberg. Hinzu kommen Grunderwerb und Vermessung. Irschenbergs Bürgermeister Klaus Meixner habe diesbezüglich die Zusammenarbeit in Aussicht gestellt, erklärte Neundlinger.

Auch sei das Einverständnis von zwei Grundeigentümern nötig. Bezüglich einer Förderung habe man schon nachgefragt. Die gebe es aber wohl nur bei einer Ausbaubreite von sechs oder sechseinhalb Metern. „Die Kosten wären dann natürlich mehr. Das muss man abwägen“, fand der Geschäftsleiter.



Bedenken wegen hoher Kosten

Enorm sanierungsbedürftig sei die Straße, erklärte Wegereferent Martin Bacher (FWG). Besonders bei Starkregen käme es zu Problemen, die auch für den Bauhof großen Aufwand bedeuten würden. Die Straße solle in den Haushalt aufgenommen werden, fand er. Bei einem Ausbau riet Bacher zu etwas über drei Metern plus einen halben Meter Bankett zu beiden Seiten. Vielleicht gebe es dafür auch eine Förderung. „Bei mehr Breite kommen wir mit dem Grunderwerb nicht weiter“, meinte der Wegereferent.

„Was ist extrem sanierungsbedürftig?“, wollte Eva Köhler (Grüne) wissen. Da gebe es auch mehrere andere Straßen, sprach sie sich aufgrund der Kosten gegen eine Aufnahme der Sanierung in den Haushalt 2022 aus. Auf die problematische Situation bei Starkregen verwies hingegen Michael Gartmaier (CSU) – und: Bei irgendeiner Straße müsse man anfangen.

Neubau soll Deininger Berg entlasten

Gegen eine Lösung mit sechs Metern Breite sprach sich Lothar Prack (Neue Liste) aus: „Das ist ja eine Autobahn.“ Dabei regte er an zu prüfen, ob durch den Neubau der Deininger Berg entlastet werden kann, eventuell über eine Einbahnlösung. Dass der Neubau besonders wegen des Winterdienstes wichtig sei, betonte Andreas Gschwendtner (CSU).

Lesen Sie auch Fischbachau startet neuen Anlauf beim Straßenausbau Sonnenreuth-Deining Der Gemeinderat Fischbachau hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Neubau der Schönbergerstraße von Sonnenreuth nach Deining erneut anzugehen. Fischbachau startet neuen Anlauf beim Straßenausbau Sonnenreuth-Deining Dießen investiert 760.000 Euro für 86 Parkplätze Dießen – Gabriele Üblers Gegenvorschlag zum Parkplatz an der Rotter Straße hat der Gemeinderat endgültig als „realitätsfremd“ verworfen. Anstatt für viel Geld den bisherigen Entlastungsparkplatz Rotter Straße auszubauen, brachte die Grünen-Rätin zum wiederholten Male den Kundenparkplatz des Gartencenters Wörlein am Baumschulweg ins Spiel. Dießen investiert 760.000 Euro für 86 Parkplätze

Mit zwei Gegenstimmen entschieden sich die Gemeinderäte in Fischbachau, den Ausbau der Straße von Sonnenreuth nach Deining in Angriff zu nehmen. Mittel sind in den Haushalt 2022 aufzunehmen, der Grunderwerb, die Beteiligung der Gemeinde Irschenberg und eine mögliche Förderung abzuklären. Die Planungen soll das Ingenieurbüro Dippolt und Gerold übernehmen. maf