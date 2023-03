Gute Kommunikation unerlässlich

Hausham: Asylhelfer bekommen Unterstützung durch Gemeinde

Als Ansprechpartner für die Haushamer Asylhelfer nahmen am Ratstisch der Gemeinde (v.l.) Semra Yazan-Bachmayr und Felizitas Kühnel-Falkner (beide AWO) und (v.r) Lisa Paul (Kolping-Bildungs-Agentur), Ria Röpfl, Lisa Richters und Barbara Kraft Platz. Begrüßt wurde die Runde von Bürgermeister Jens Zangenfeind (Mitte r.), über seine Erfahrungen als ehrenamtlicher Helfer berichtete Andreas Kowalzik (Mitte l.). © Helmut Hacker

Hausham – Die Gemeinde Hausham hat aktive Ehrenamtliche und neue Interessenten des Helferkreis Asyl zu einem Kennenlernen eingeladen.

Dass sich nach den dringenden Appellen aktuell wieder rund 15 Ehrenamtliche im Haushamer Asylhelferkreis engagieren, freute Helferkreiskoordinatorin Barbara Kraft und Bürgermeister Jens Zangenfeind. Bei seiner Begrüßung hielt er aber mit Kritik nicht hinter dem Berg: „Die große Politik hat offensichtlich in den letzten acht Jahren in Sachen Flucht und Vertreibung nichts dazugelernt. Oder warum sonst müssen heute wieder Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge in Turnhallen untergebracht werden?“

Ein Entspannung ist laut Rathauschef nicht abzusehen: „Alle zwei Wochen werden dem Landkreis 50 Personen zugewiesen und das ohne einen Silberstreif der Entlastung am Horizont.“ Dabei sei die Unterbringung in den Sporthallen in Tegernsee und Miesbach nicht nur für die Schulen und Vereine, sondern genauso für die Geflüchteten unerträglich. Zangenfeind hofft daher, dass die Planung für ein Container-Dorf am alten Netto für rund 80 Personen bald verwirklicht werden kann: „Es hängt noch an Vertragsdetails, aber zumindest gibt es inzwischen die Finanzierungszusage durch die Regierung von Oberbayern.“

Dem Wunsch schloss sich Caritas-Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters an: „Container sind zwar nicht schön, aber sie wären wichtig, um vernünftig und mit der notwendigen Privatsphäre betreuen zu können.“ Lob gab es von Richters für die „tolle Wertschätzung“, die dem Helferkreis entgegengebracht wird: „Jeder Ehrenamtliche in Hausham kann sich sicher sein, dass die Gemeinde unterstützt, wo und wenn sie kann.“



Gute Kommunikation unerlässlich

Semra Yazan-Bachmayr (AWO) hob heraus, dass gute Netzwerke unerlässlich sind: „Um doppelte Belastungen zu vermeiden, müssen wir uns absprechen, wer wen wie betreut.“ Wichtig ist es dabei, dass über die Art und den Umfang der Unterstützung jeder Ehrenamtliche selbst entscheidet. Wie Richters erklärte, sind sowohl Schwerpunkthilfen wie Begleitungen bei Behördengängen als auch Patenschaften möglich.



Bar jeder Theorie berichtete Andreas Kowalzik über seine Erfahrungen: „Natürlich hatte ich auch negative Erlebnisse. Ganz klar überwiegen aber die positiven, die sich auf Basis eines ehrlichen Austausches auf Augenhöhe ergeben.“ Wie Kowalzik erzählte, sind so tolle Freundschaften entstanden, die über Jahre und Grenzen von Ländern und Kontinenten halten: „Für mich persönlich sehe ich eine enorme kulturelle und menschliche Bereicherung.“

Nach wie vor sucht der Haushamer Helferkreis Unterstützung. Wie die Dritte Bürgermeisterin und Asylbeauftragte Ria Röpfl (FWG) sagte, ist jede noch so kleine Hilfe willkommen: „Ich glaube, dass wir es dann gemeinsam hinbringen können." Nähere Informationen rund um ehrenamtliche Flüchtlingshilfe gibt es bei der Lisa Richters telefonisch unter 08025/280636 oder per Email an lisa.richters@caritasmuenchen.org.

caritasmuenchen.org.



Auf der Homepage der Gemeinde Hausham gibt es außerdem den Fragebogen der Caritas, mit dem sich Ehrenamtliche melden und gezielt ihre Hilfe anbieten können. Helmut Hacker