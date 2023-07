Resignation wird deutlich

Zustrom von Geflüchteten: Miesbach hofft auf Hilfe aus Berlin – Resignation wächst

Von: Sandra Hefft

Teilen

Miesbach ist am Limit: Gerhard Braunmiller (l.) hat Alexander Radwan die Situation hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen geschildert. © Thanner

Miesbach – In einem Gespräch zum Thema Geflüchtete schilderten Vertreter der Stadt Miesbach dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan die Situation vor Ort.

Auf kommunaler wie auf internationaler Ebene beschäftigt das Thema Flüchtlinge. So hatte gerade erst die EU mit Tunesien das Migrationsabkommen abgeschlossen, da schilderten Vertreter der Stadt Miesbach dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan die Situation vor Ort.

Radwan: Migrationsabkommen Schritt in die richtige Richtung

„Wir sind schon ein Stück weit vorangekommen“, sagte Radwan. Der Rottacher wertete das Migrationsabkommen als Schritt in die richtige Richtung. Dass überregional gehandelt werden muss, findet auch Bürgermeister Gerhard Braunmiller. „Die Steuerung muss von oben erfolgen“, sagte er im Pressegespräch, das sich am vergangenen Montag dem internen Austausch mit dem CSU-Abgeordneten anschloss. Dabei hatten Braunmiller, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Schulvertreter ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten dargestellt. „Wir wollen helfen, wollen Integration leisten, aber wir sind an der Grenze“, fasste Braunmiller danach zusammen.

Die Berichte soll Radwan in die Bundespolitik weitertragen und Regelungen anstoßen, damit sich die Lage in den Kommunen verbessert. In Miesbach sind bespilesweise Ordnungs- und Sozialamt mit Meldungen und Unterbringung stark belastet. In der Kreisstadt sind zwei Landkreis-Turnhallen mit Geflüchteten belegt. Und alle zwei Wochen etwa kommt ein Bus mit 50 Menschen in Miesbach an, die der Landkreis unterbringen muss. Die Stadt ist auch später stark belastet, denn anerkannte Asylsuchende müssten die Unterkünfte verlassen. Finden sie jedoch keine Wohnung, muss die Stadt eine stellen. Im Landkreis haben sich die Bürgermeister auf eine gleichmäßige Verteilung verständigt.



Neben den Unterkünften stellen die Kinderbetreuung und Beschulung eine immense Herausforderung dar. Auch aus den Helferkreisen, berichtete Braunmiller, kommen zunehmend warnende Worte, dass die Integration „bald nicht mehr funktionieren kann“. Die Stadt komme „ans Limit“, betonte er.



Resignation wird deutlich

So hat Radwan in den Gesprächen den Eindruck gewonnen, „dass die Mitarbeiter wirklich wollen“. Allerdings gebe es auch eine gewisse Resignation. Als Botschaft habe er vernommen, „so wie in letzter Zeit kann es nicht weitergehen“. Deutschland soll und möchte helfen, doch auch für Radwan muss sich etwas ändern. Er setzt auf Abkommen mit weiteren nordafrikanischen Ländern, zudem müsste den falschen Versprechungen von etwa einem Haus und Geld für Flüchtlinge Einhalt geboten werden. „Dem dreckigen Geschäft der Schleuser den Boden entziehen“ müsse das Ziel sein.



Unterdessen wird der Zustrom in den Landkreis vorerst nicht abreißen. Schließlich ist die Quote hinsichtlich des Königsteiner Schlüssels nicht erfüllt. Braunmiller wünscht sich hierzu, das regionale Gegebenheiten mehr Beachtung finden . Hier ganz konkret: „Der fehlende Wohnraum.“