Forstbetrieb Schliersee: Mit klimatoleranten Baumarten dem Wandel trotzen

Forstwirt Johann Meßner beim Pflanzen einer Tanne im Revier Otterfing. © GB

Schliersee/Landkreis – In den staatlichen Wäldern rund um Schliersee, Tegernsee, Hofolding, Inntal und Rott am Inn werden derzeit 63.000 Bäume gepflanzt – darunter Raritäten.

In diesen Tagen starten die Frühjahrs­pflanzungen im Forstbetrieb Schliersee. Förster und Forstwirte pflanzen dabei in den staatlichen Wäldern der Regionen Schliersee, Tegernsee, Hofolding, Inntal und Rott am Inn viele junge Bäume. Neben alten Bekannten wie Tanne und Eiche sind auch einige Raritäten unter diesen rund 63.000 Bäumen.



Die Baumartenwahl und ihre Mischung sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des Waldes. In den Waldbeständen der bayerischen Staatsforsten werden deshalb nach Möglichkeit mindestens vier Baumarten künftig vielfältige, gemischte und gestufte Wälder bilden. Heimische Baumarten wie Tanne, Eiche oder Lärche machen den Löwenanteil unter den neu gepflanzten Baum­arten aus. Wo es vom Standort her passt, werden diese auch mit heimischen oder bisher seltenen Baum­arten wie Eibe oder Flatterulme ergänzt.



Eibe als beliebter Baum

„Wir pflanzen über zehn verschiedene Baumarten, die nicht nur dem Klimawandel standhalten sollen, sondern auch eine Vielfalt an Lebensräumen bilden“, erklärt Forstbetriebsleiter Jörg Meyer. Alleine auf eine einzelne Baumart zu setzen, wäre ihm angesichts der Klimaveränderungen zu riskant. Es gibt im Klimawandel nämlich unberechenbare Aspekte. Neben Trockenperioden können auch Waldschädlinge quasi wie aus dem Nichts heraus problematisch werden. „Die Mischung ist entscheidend. Wenn in unseren Beständen eine Baumart ausfällt, können die anderen Baumarten übernehmen“, sagt Meyer.



Welche Baumarten in welchem Waldgebiet gepflanzt werden, ist stark von Standort und vorhandenen Bäumen abhängig. Ziel der Staatsforsten sei jedoch, auch seltene heimische Baumarten einzubringen wie zum Beispiel die Eibe. Sie ist schattenspendend und hat keine hohen Ansprüche an den Boden, in dem sie wurzelt. Aufgrund ihres harten und zugleich elastischen Holzes ist die Eibe ideal für den Bogenbau geeignet. Das Interesse an der Eibe war deshalb vor allem im Mittelalter hoch, was eine starke Übernutzung zur Folge hatte. Heutzutage versuche man die Eibe wieder vermehrt einzubringen. „Sie erhöht den Artenreichtum in unseren Wäldern und bietet einer Vielzahl von Insekten ein Zuhause“, heißt es vom Forstbetrieb Schliersee. Nahezu alles an der Eibe ist stark giftig: Die Nadeln, die Rinde, sogar das Holz. Einzig der leuchtend pinkfarbene Fruchtmantel um den ebenfalls giftigen Kern ist essbar und ernährt viele verschiedene Tierarten.



Besondere Unterstützung für Baumart Tanne

Besondere Unterstützung soll auch die Baumart Tanne erfahren, von welcher der Forstbetrieb Schliersee im laufenden Geschäftsjahr mehr als 40.000 Stück pflanzen wird: „Mit ihrer Pfahlwurzel ist sie als Nadelbaumart der Fichte im Klimawandel überlegen. Sie ist nicht nur stabiler bei Stürmen, sondern kann auch Wasservorräte in größeren Tiefen erreichen“, erklärt Jörg Meyer.



In den Gebirgswäldern setzt der Forstbetrieb auf einen stabilen Bergmischwald aus Fichte und Tanne sowie Buche und weiteren Laubbäumen. Mit dem bisherigen Verlauf der Pflanzungen in diesem Frühjahr sind Meyer und die Revierleiter zufrieden: „Wir liegen gut im Plan. Allerdings brauchen die empfindlichen Jungbäume jetzt ausreichend Regen.“ Damit die Pflanzen gut anwachsen können, wünschen sie sich für die nächsten Wochen, was außer Förster kaum jemand haben will: ein nasses und kühles Frühjahr. gb