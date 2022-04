Suche nach Borkenkäfern im Bereich des Forstbetriebs Schliersee beginnt

Borkenkäfer können großen Schaden anrichten im Wald. © Hertel

Schliersee – Der Borkenkäfer sitzt in den Startlöchern. Deswegen untersucht der Forstbetrieb Schliersee nun die Wälder im Landkreis Miesbach.

Dieser Tage starten die Mitarbeiter der bayerischen Staatsforsten mit der Suche nach dem Forstschädling Nummer 1 – dem Borkenkäfer. „Auch wenn der März deutlich zu warm und zu trocken war, sorgte die vergleichsweise kühle und nasse Witterung des Winters und des Jahres 2021 dafür, dass die Abwehr der Fichten gestärkt wurde“, sagt Forstbetriebsleiter Jörg Meyer. Er hofft darauf, dass sein Forstbetrieb den Käfer auch 2022 wieder gut in Schach halten kann.



Der Borkenkäfer sitzt in den Startlöchern. „Da die Nächte jetzt schon frostfrei sind und sich die Temperaturen tagsüber konstant über etwa 16 Grad Celsius bewegen, beginnen die Borkenkäfer nun auszuschwärmen“, erklärt Jörg Meyer. Sobald die ersten Käfer schwärmen, starten die Mitarbeiter der bayerischen Staatsforsten mit der Spurensuche. Hinweise auf die Schädlinge sind zum Beispiel braunes Bohrmehl, das sich am Stamm durch das Einbohren der Käfer sammelt, abfallende Rinde oder sich verfärbende Nadeln.

Schäden 2021 verhältnismäßig gering

Auch wenn die Schäden 2021 verhältnismäßig gering waren und die Ausgangspopulation der Käfer wohl nicht erhöht ist, werden die Mitarbeiter des Forstbetriebs Schliersee auch 2022 weiter intensiv nach neuen Käferbäumen suchen, diese bei Befall markieren und schnellstmöglich aus dem Wald transportieren. „Wir dürfen uns keine Unachtsamkeit erlauben“, betont Jörg Meyer. „Kommt eine längere warme und trockene Periode, kann sich die grundsätzlich positive Situation schnell drehen.“

Bei der Borkenkäfersuche in den Wäldern des Forstbetriebs Schliersee komme neben Gespür und Erfahrung der Mitarbeiter auch moderne Technik zum Einsatz, zum Beispiel die eigens entwickelte Borkenkäfer-App für Smartphones. Damit können befallene Bäume in Echtzeit erfasst und in digitalen Karten markiert werden. So sind alle miteinander vernetzt und auf dem gleichen Kenntnisstand – vom Förster über die Waldarbeiter bis zum Forstbetrieb.

Borkenkäfer-Ausbreitung im Griff behalten

„Ich hoffe, dass Frühjahr und Sommer nicht zu warm und trocken werden und wir auch 2022 mit unserem Borkenkäfer-Management deren Ausbreitung im Griff behalten können“, gibt sich der Forstbetriebsleiter zuversichtlich. Den bayerischen Staatsforsten sei es in den Trockenjahren mit einem personellen und finanziellen Kraftakt in ganz Bayern gelungen zu verhindern, dass sich die Borkenkäfer massenhaft vermehren im Staatswald.

Mit dem enormen Aufwand von jährlich mehr als 200.000 Suchstunden in über 1.000 Suchbezirken sowie über 10 Millionen Euro Kosten für die bayernweite Borkenkäfersuche seien die Mitarbeiter der Staatsforsten dem Käfer erfolgreich zu Leibe gerückt. ksl