Forsthaus Valepp: Schlierseer Bauausschuss stimmt neuem Eingabeplan zu

Der neue Eingabeplan für das Forsthaus Valepp: Der Mehrzweckraum soll nun über der Küche in der Tenne Platz finden, die Personalwohnungen entfallen, ebenso das Heizhaus für die Hackschnitzelanlage. © Schwarzenberger Architekten

Schliersee – Die Planungen zum Forsthaus Valepp durch Johannes Rabl und Manuel Neuer sind im Bauausschuss in Schliersee einen Schritt vorangekommen.

Erneut lag den Mitgliedern des Schlierseer Bauausschusses in der jüngsten Sitzung der Antrag auf Baugenehmigung des historischen Forsthauses Valepp mit rückseitiger Erweiterung für Nebenräume sowie Neubau eines durch einen Verbindungsgang angebundenen Betriebsgebäudes vor. Diesmal gab es grünes Licht von allen Bauausschussmitgliedern – auch aus der Fraktion der Grünen.



Forsthaus hat im Winter geschlossen

Die Sanierung des Forsthauses Valepp beschäftigt den Schlierseer Bauausschuss schon länger. Immer wieder wurden die Pläne kritisiert (wir haben berichtet). „Ich habe dann angeboten, von uns aus, dass wir auf einen Winterbetrieb in der Valepp verzichten“, erklärte Investor Johannes Rabl dem Schlierseer Bauausschuss. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Jagdhütten und das Klausenhaus so wie früher als Selbstversorgerhütten umgebaut werden. Aber das Forsthaus selbst hat vom ersten Wintereinbruch oder vom 1. Dezember bis zum Palmsonntag geschlossen“, erläuterte der Gastronom weiter.



Weil im Winter so weniger geheizt werden muss und sich auch die Anzahl der Mitarbeiter verringert, wurde das Konzept nochmal verkleinert und eine neue Eingabeplanung eingereicht. Das Heizhaus für die Hackschnitzelanlage fällt weg, stattdessen soll eine kleinere Wärmepumpe installiert werden. Auch die Personalzimmer im Obergeschoss des Wirtschaftsgebäudes werden dann nicht mehr gebraucht. Stattdessen soll dort der Mehrzweckraum, der in der Garage geplant war, über der Küche seinen Platz finden.

„Klassisch wie es bei uns üblich ist, mit einer Tenne mit Tennenbrücke“, sagte Rabl. Das jetzige Garagengebäude würde als Fahrradunterstand und Lagerraum eine Remise bleiben.

Auch der rückseitige Anbau für eine Sauna würde entfallen. „Wenn bloß im Sommer offen ist, sollen die Gäste in eine Gumpe springen, nicht in der Sauna sitzen“, berichtete Rabl. Das Vorhaben wird so deutlich kleiner. Horst Teckhaus (PWG) richtete sich an Rabl mit der Sorge, ohne Personalwohnungen kein Personal zu finden. „Es soll ja keine Eventlocation werden, sondern eine Tagesgastronomie, maximal bis Sonnenuntergang geöffnet. Wir verlieren fünf Monate Betrieb im Jahr bei gleichen Kosten. Das tut uns weh, ich hätte auch gerne Personalzimmer, aber wir mussten irgendwo den Rotstift ansetzen“, ging Rabl auf die Bedenken ein.



Der neue Plan gefällt auch Gerhard Waas (Grüne), der das Vorhaben bisher am kritischsten gesehen hatte. „Das Einzige, was mich noch stört, ist die filigrane Stahlbrücke“, sagte Waas. Ein kleiner Fluchtwegsbalkon mit Treppe würde ihm besser gefallen. „Daran wird es nicht scheitern“, betonte Rabl, bereit darauf einzugehen und dies zu ändern. „Wir geben das als Arbeitsauftrag für den Architekten mit“, sagte Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer.



Auf Nachfrage von Horst Teckhaus bestätigte Johannes Rabl, der hier mit Manuel Neuer investiert, dass eine Photovoltaikanlage für das Ensemble in der Valepp vorgesehen sei: „Im Einklang mit dem Denkmalschutz!“

Das ganze Gebiet von Ochsenalm bis Forsthaus soll laut Kreisbaumeister Christian Boiger unter Denkmalschutz stehen. Eine Photovoltaik-Anlage könne nicht auf das Forsthaus gebaut werden, aber durchaus auf das neue Wirtschaftsgebäude. Einstimmig schickte der Schlierseer Bauausschuss das Vorhaben Forsthaus Valepp in die nächste Runde. jw