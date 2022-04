Landkreis Miesbach legt Kataster für Photovoltaik an – nicht nur auf Dächern

Wird es bald Solarparks im Landkreis Miesbach geben? © Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Der Landkreis Miesbach will ein Freiflächenkataster für Photovoltaik (PV) anlegen. Es soll das Solarpotenzialkataster ergänzen.

Die Klimaschutzmanager des Landratsamts Miesbach und die Energiewende Oberland arbeiten derzeit daran, ein Freiflächenkataster für Photovoltaik (PV) für den Landkreis Miesbach zu erstellen – nicht zu verwechseln mit dem Solarpotenzialkataster, welches darstellt, wie Dachflächen genutzt werden können.



Im Photovoltaikfreiflächenkataster werden mögliche Flächen für Photovoltaikanlagen zur regenerativen Stromerzeugung gekennzeichnet. Bisher gibt es im Landkreis Miesbach zwei Solarstromanlagen – eine in Föching und eine in Irschenberg. Neben PV-Dach- und Windenergieanlagen könnten auch weitere Freiflächenanlagen in Betracht gezogen werden, um Strom zu gewinnen. Ziel des Katasters sei, den Gemeinden und lokalen Energieversorgern die Auswahl von Flächen und Bearbeitung von Anfragen zu erleichtern.

Kiesabbauflächen und Flächen mit Altlasten

Die Basisdaten für das Freiflächenkataster stammen aus der Inola-Potenzialstudie. Im Zuge dieser wurden über fünf Jahre Lösungswege erarbeitet, wie das Oberland das Ziel der vollständigen Versorgung durch erneuerbare Energien bis 2035 erreichen beziehungsweise diesem möglichst nahekommen kann.

Um potenzielle Flächen für PV-Anlagen zu ermitteln, wurden nach der Analyse grundsätzlich geeigneter Flächen verschiedene Kriterien für die nähere Auswahl zu Grunde gelegt. „Diese Flächen werden bevorzugt betrachtet. Konversionsflächen sind ökologisch schwer beeinträchtigt“, heißt es in einer Mitteilung. „Im Landkreis Miesbach betrifft das hauptsächlich ehemalige Kiesabbauflächen und Flächen mit Altlasten.“ Anhand dieser Analyse sei aktuell eine Auswahl unterschiedlicher Flächen in nahezu allen Kommunen verfügbar.

Bürgerbeteiligung erwünscht

Im nächsten Schritt würden diese einzeln betrachtet, priorisiert und gegebenenfalls ausgeschlossen. Hauptaugenmerk sei dabei auch das Landschaftsbild, welches im vorangegangenen Bewertungsprozess noch nicht einbezogen wurde. Sobald feststehe, welche Flächen im Landkreis Teil des Katasters werden könnten, werde das Klimaschutzmanagement auf die Eigentümer zugehen, teilt das Landratsamt mit: „Alle Eigentümer können der Aufnahme ins Kataster widersprechen.“

Im Anschluss sind Informationsveranstaltungen geplant. Der Fokus liege auf Anlagen mit Bürgerbeteiligung und ökologischen Gestaltungsformen. Außerdem unterstütze und berate man. Kontakt per E-Mail an klimaschutz@lra-mb.bayern.de oder Telefon 08025/7043315. gb