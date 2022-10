63-jährige Freundschaft: Hausham zu Besuch bei Partnergemeine Levico

Von: Sandra Hefft

Hausham und Levico Terme verbindet eine jahrzehntelange Gemeindepartnerschaft, die kürzlich mit einem Besuch bei den Freunden in der italienischen Provinz Trient einmal mehr gefestigt wurde. Das Jubiläum soll dann in zwei Jahren groß gefeiert werden. © Gemeinde Hausham

Hausham – Seit 63 Jahren besteht die Gemeindepartnerschaft zwischen Hausham und Levico Terme. Ein guter Grund, dies mit einem Besuch zu feiern.

Seit nunmehr 63 Jahren besteht die Gemeindepartnerschaft zwischen Hausham und Levico Terme in der italienischen Provinz Trient. Sie dürfte damit eine der ältesten Bayerns sein. Vor Kurzem hat sich eine rund 50-köpfige Delegation aus Hausham aufgemacht, um den guten Freunden und Partnern einen Besuch abzustatten.



Wie Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind mitteilte, bestand die Gruppe aus aktiven und ehemaligen Gemeinderatsangehörigen sowie Abordnungen der Haushamer Feuerwehr, des BRK und der Bergwacht. Selbstverständlich waren auch Vertreter des Vereins Freunde Levico mit dabei.



Coronabedingt musste auf die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen verzichtet werden. Dafür soll sozusagen die Eiserne Hochzeit nach 65 Jahren mit einem ganz besonderen Fest begangen werden. „Die Planungen laufen bereits, zumal in zwei Jahren auch die Freundschaft zwischen den Feuerwehren aus Hausham und Levico 40 Jahre besteht“, verriet der Rathauschef.



Der Haushamer Abordnung wurde von Zangenfeinds Bürgermeister-Kollegen Gianni Beretta, Vertretern des Gemeinderats aus Levico und Fabio Recchia, dem wahrscheinlichen größten Freund Haushams in Levico und Vorstand des Vereins „Freunde Hausham“ (Amici di Hausham), ein herzlicher Empfang bereitet. „Eine reife Leistung“ bescheinigte Zangenfeind seinem Kollegen Beretta beim Fest­abend: Nur vier Schläge brauchte der Bürgermeister, um das aus Bayern mitgebrachte Fass Bier anzuzapfen.



Weitere Treffen folgen

Der Besuch fand am Sonntag mit einem gemeinsamen Gottesdienst und Kirchenzug seinen Ausklang. „Wir sind uns mit unseren Freunden in Levico einig, dass gerade in der Zeit dieses furchtbaren Krieges mitten in Europa solche Partnerschaften unendlich wichtig sind“, sagte Zangenfeind und kündigte an, dass weitere Treffen vereinbart wurden. So soll erreicht werden, dass sich noch mehr Vereine und vor allem Kinder und Jugendliche stärker vernetzen und lebenslange Freundschaften besiegeln.

Ihren Ursprung fand die Partnerschaft mit Rudi Siebeneicher, der als Soldat im Zweiten Weltkrieg einige Zeit in Levico verbrachte und dabei aufrichtige Freundschaften schloss, die den Grundstein der bis heute unverbrüchlichen Bande zwischen Hausham und Levico legten. hac